У ВЦ «Козак-Палац» відбулася зустріч представників запорізького бізнесу з Надзвичайним та Повноважним Послом Узбекистану в Україні Алішером Курмановим

18 березня у конференц-залі ВЦ «Козак-Палац» відбулася зустріч бізнес-спільноти Запоріжжя, представників Запорізької торгово-промислової палати з делегацією Посольства Узбекистану в Україні на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом паном Алішером Курмановим.
– Ми раді перебувати у Запоріжжі, у виставковому центрі з такою історичною самобутньою назвою – «Козак-Палац». Сподіваємося на розширення співпраці між регіонами Узбекистану і Запоріжжям, створення нових колаборацій, реалізацію експортних ініціатив, – зазначив пан Посол.
У розвитку взаємовигідного співробітництва посольство Узбекистану в Україні вбачає вагому роль Торгово-промислових палат.
Як зазначив президент Запорізької ТПП Володимир Шамілов, нещодавно Торгово-промислова палата України та ТПП Узбекистану підписали Угоду про створення Українсько-Узбецької ділової ради, основним завданням якої є налагодження ефективного і взаємовигідного діалогу між підприємницькими спільнотами України та Узбекистану.
У перемовинах у ВЦ «Козак-Палац» взяли участь компанії – члени Запорізької ТПП, що працюють в аерокосмічній галузі, машинобудуванні, металургії, агропромисловому комплексі, представляють освіту, інжиніринг. Учасники планують представити узбецькій стороні економічно-промисловий потенціал регіону. Підприємства зацікавлені в налагодженні експорту продукції до Узбекистану, кооперації та спільних проєктах.
На завершення зустрічі спілкування продовжилося у В2В-форматі. У перспективах – проведення бізнес-місії до Узбекистану, з ініціативною організації якої виступив пан Посол.
До речі, серед найактуальніших прикладів співпраці Запорізького регіону з Узбекистаном – створення спільного виробничого Запорізьким механічним заводом і підприємством «O`ztemiryo`lmashta`mir» (Узбекистан).