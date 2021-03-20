Ринок праці Запорізької області

Станом на 19 березня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 21,3 тис. осіб, з них 17,6 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 19 березня 2021 року – 1484 одиниці (у м. Запоріжжі – 826 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 14 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку березня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 164 громадянина. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 144 безробітні особи, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.