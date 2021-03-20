В Запоріжжі 88 підприємців продавали алкоголь і тютюн без ліцензій

Запорізькі податківці у складі робочих груп здійснюють обстеження торговельних об’єктів, власники яких мають ризики нелегальної реалізації. Лише за місяць фахівці встановили, що із 529 об’єктів у 88 алкоголь і тютюн продавався без відповідних ліцензій. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Упродовж січня-лютого поточного року співробітники податкової служби регіону провели 43 перевірки підприємств і підприємців, які торгують алкогольною і тютюновою продукцією. За виявлені порушення вимог законодавства, що регулюють виробництво і обіг підакцизних товарів, донараховано 2 мільйони 506 тисяч гривень штрафних санкцій.
Серед поширених порушень – продаж алкоголю за цінами, нижчими від мінімально встановлених та тютюнових виробів, вартість яких перевищувала максимально встановлену. З початку року встановлено 20 фактів та застосовано штрафні санкції на суму 200 тисяч гривень.
На другому місці – торгівля у невизначених для цього місцях – виявлено 9 випадків та нараховано 61,2 тисячі гривень.
Також зафіксовано 4 порушення реалізації та зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку. Суб’єктів господарювання притягнено до відповідальності у вигляді штрафів у розмірі 1 мільйон 381 тисяча гривень.
За три факти зберігання алкогольної та тютюнової продукції у не внесених до Єдиного реєстру місцях порушникам доведеться сплатити 763 тисячі гривень.
Керівник податкової служби регіону також повідомив, що всього станом на початок березня 2857 запорізьких підприємців і торговельних компаній мають 7857 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. За січень та лютий від ліцензування до місцевих бюджетів надійшло 5,5 мільйона гривень, а від продажу підакцизних товарів – понад 50 мільйонів гривень акцизного податку.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області