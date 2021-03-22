Жінки-депутатки створюватимуть у місцевих радах групи «Рівні можливості»

Після виборів місцевих рад, які відбулися 25 жовтня 2020 року, мандати отримало багато жінок, адже вперше в історії України було впроваджено 40-відсоткову гендерну квоту. Запорізький благодійний фонд «Єдність за майбутнє» провів онлайн-тренінг для жінок-депутаток з метою створення мережі депутатських груп у місцевих радах «Рівні можливості». У тренінгу взяли участь депутати Олександрівської, Воскресенської, Долинської, Михайлівської, Розівської та інших об’єднаних територіальних громад Запорізької області.
На початку цієї віртуальної зустрічі голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова повідомила, що запорізька регіональна мережа депутатських груп у місцевих радах «Рівні можливості» почала формуватися ще 2017 року, в минулому скликанні вона складалася з 24 міжфракційних об’єднань і була найбільшою й найрозвиненішою в Україні. Вона об’єднувала депутатів рад усіх рівнів від сільської до обласної.
- 2015 року до місцевих рад було обрано 52% жінок і 48% – чоловіків, 2020 року 44% жінок і 56% – чоловіків. Але це не є погіршенням ситуації, – аналізує Тамара Огородова. – Навпаки. Раніше високий відсоток присутності у владі досягався майже виключно за рахунок низової ланки – сільських і селищних рад, де більшість депутатів складали жінки. Тепер же, завдяки 40-відсотковій гендерній квоті в партійних списках, стало більше жінок, у порівнянні з попереднім скликанням, у радах великих міст і області, де розподіляються значно більші ресурси. Яскравим є приклад саме Запорізької обласної ради. У п’ятому скликанні (2006-2010 р. р.) у її складі було 10% жінок, у шостому скликанні (2010-2015 р. р.) – 14% жінок, у сьомому скликанні (2015-2020 р. р.) – 17% і зараз до складу обласної ради ввійшло 30% жінок. До речі, Запорізьку облраду вперше очолює жінка. Але, на жаль, поки це є скоріше виключенням. Адже в цілому серед голів рад 84% – чоловіки. Щоправда, серед секретарів рад 80% – жінки.
Щоб мати орієнтири для порівняння, на тренінгу було також наведено світову та всеукраїнську статистику. Представництво жінок у парламентах найрозвиненіших європейських країн є таким: Швеція – 47%, Швейцарія – 42%, Норвегія – 41%, Великобританія – 34%, Німеччина – 32%. Навіть у деяких арабських країнах представництво жінок є більшим, ніж у парламенті України. Наприклад, в Афганістані й Іраку це 27%, а в Україні – трохи більше 20%. Із 23 комітетів ради лише 3 очолюють жінки. До того ж, за 29 років незалежності в 21 уряді України було лише 36 жінок, що складає 6% від загальної кількості міністрів. За ті ж 29 років тільки 6 жінок були призначені керівниками обласних державних адміністрацій. До речі, чотири з них призначив Президент Віктор Ющенко. У Запорізькій області дві жінки були виконуючими обов’язки голови облдержадміністрації як заступниці, але жодна з них не була затверджена.
Учасниці й учасники тренінгу були докладно ознайомлені з законодавчою базою, яка стосується гендерних питань, починаючи від Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад та інших міжнародних актів. В Україні крім загальних положень Конституції України, з 2005 року діє Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». 2018 року затверджено й Державну соціальну програму «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року», Національний план дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».
Але, звичайно, для втілення в життя положень нормативних актів потрібні конкретні дії конкретних людей. І на цьому шляху, хоч і є зрушення, ще треба багато чого зробити. Наразі Україна посідає 59 місце серед 153 країн світу за індексом гендерної рівності (за результатами щорічного дослідження Світового економічного форуму). Дещо краща ситуація в освіті (26 місце), економічній участі і можливостях (39 місце), охороні здоров’я (52 місце). А от у царині політичної участі жінок ми скоріше позаду – 83 місце.
Саме тому важливим є впровадження політики рівних прав і можливостей на місцевому рівні. Адже залучення жіночого потенціалу в будь-якій справі завжди приводило до розвитку, зростання, підсилення позитивних тенденцій й зупинення негативних. Жінки, коли вони при силі і владі, стають дуже важливим резервом для процвітання суспільства.
- Групи «Рівні можливості» зарекомендували себе ефективними провідниками державної ґендерної політики, – підкреслила голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова, – Зокрема, йдеться про недопущення дискримінації, запобігання насильства за ознакою статі, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень, підтримку сім’ї, виховання і пропаганду серед населення України культури ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій царині. І головне, що у них для цього є всі повноваження. Адже згідно з українським законодавством, інституціями, наділеними повноваженнями в сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, є не тільки Верховна рада, Кабінет Міністрів й інші державні органи, а й органи місцевого самоврядування. Тому ми заохочуємо жінок іти в політику, щоб змінювати те, що не змінювалося десятиріччями.
Найбільшими досягненнями мережі міжфракційних і депутатських груп «Рівні можливості» місцевих рад минулого скликання, які об’єднали представників різних партій, Тамара Огородова вважає, зокрема, затвердження уповноваженої особи з питань рівних прав і можливостей на рівні заступника голови; проведення гендерних бюджетних аналізів місцевих програм та внесення відповідних змін; долучення місцевих рад до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад; прийняття місцевих планів дій на виконання Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».
Групи «Рівні можливості» вже створюються і в нових місцевих радах. До групи можуть входити п’ять і більше депутатів – як жінки, так і чоловіки.
На думку Тамари Огородової, гендерна рівність важлива як для жінок, так і для чоловіків. Адже чоловіки теж потерпають від гендерних стереотипів і живуть у постійному стресі, відчуваючи себе «машиною для заробляння коштів».
На зв’язок із учасниками тренінгу вийшла також депутатка зі Львівської області Марія Ходовицька. Вона подякувала фонду «Єдність» за майбутнє» за корисну інформацію і висловила зацікавленість у продовженні співпраці.
Голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова, в свою чергу, подякувала всім учасницям представницького онлайн-форуму за активне обговорення, громадську активність:
- Ми бажаємо, щоб усі жінки-депутатки, які вже зарекомендували себе активними громадськими діячками, в групах «Рівні можливості» отримали новий досвід і підсилили свій вплив на процеси в суспільстві. Я впевнена, що активних і принципових жінок народ підтримає, і від цього буде користь усім. Адже місцеве самоврядування – це той фундамент, на якому будується держава.
Олександр Дорошенко
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.