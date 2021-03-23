Літній час 2021: коли переводимо годинники

В останню неділю березня українці переходитимуть на літній час. Перевести стрілки на одну годину вперед потрібно в ніч з 27 на 28 березня о 03.00.
У 2021-му Україна мала шанс скасувати перехід на літній час, і лишитися на зимовому, який вважається більш природним для нашої території. Проте 19 березня Верховна Рада провалила голосування за цей законопроєкт у другому читанні та в цілому. За нього проголосували 212 нардепів із 226 необхідних, документ відправили на доопрацювання.
Сезонне переведення годинників обґрунтовують необхідністю подовження світлового дня для економії електроенергії та ресурсів. Більшість же медиків вважають, що сезонний стрибок у часі двічі на рік призводить до зміни біологічних ритмів людини й може негативно відбиватися на її самопочутті.
Плюси та мінуси скасування переходу на літній час
В Україні вкотре точиться дискусія про те, чи варто переводити годинник. Верховна Рада підтримала законопроєкт про скасування літнього часу у першому читанні, але не змогла проголосувати остаточно, відправивши його на доопрацювання. Є імовірність, що рішення про нове обчислення часу до кінця березня може ухвалити Кабмін своєю постановою. Поки остаточне рішення не прийняте, наші експерти зібрали головні аргументи «за» і «проти» переведення годинників.
Влив на здоров’я та енергозбереження
Автори закону кажуть, що переведення годинників шкідливе для здоров’я українців. Аби в цьому впевнитись, народні депутати консультувались з науковцями та лікарями.
«Такий сезонний часовий стрибок призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному. Після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб», – пояснює віцеспікер Руслан Стефанчук.
Підтримує цю думку і лікарка-неврологиня Діана Шуляк: «Саме в цей період зміни часового режиму підвищується ризик захворювань, ускладнень серцево-судинної системи, ті самі інсульти. Ризик в тому, що це постійно змінюється. Якщо залишити хоча би на якомусь часі на постійній основі, людина вже адаптується і для неї буде нормою».
Прихильники єдиного часу кажуть, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню. Голова Комітету економістів України Андрій Новак пояснює: «На побутовому рівні, якщо ми раніше вимикаємо світло ввечері, то зранку раніше його вмикаємо. Але побутовий споживач – це не основний споживач. Основний споживач електроенергії – це промисловий споживач. Так от, у промисловості найбільш енергозатратні виробництва працюють 24/7. Тобто у них виробництво є безперервним. Це – металургія, це – хімія, це – хлібокомбінати. Вони працюють безперервно у три зміни. Для них усіх абсолютно не мають значення ці переведення годинників двічі на рік».
У парламенті кажуть, що в Україні немає точних розрахунків, скільки можна зекономити електроенергії на промисловості. Якщо і йдеться про якусь економію, то про дуже незначну.
Як у Європі
Серед переваг постійного зимового часу депутати називають можливість синхронізуватися із економікою ЄС. Адже Європарламент ще два роки тому скасував обов’язкове переведення годинників. З 2021 року кожен член Євросоюзу зможе сам обирати систему переведення годинників чи взагалі відмовитися від неї. Рішення європейців ґрунтується на публічному обговоренні ідеї відмови від сезонного часу. Свого часу в опитуванні взяли участь понад 4,6 млн громадян ЄС, і більшість підтримала скасування переведення годинників. Водночас європейські країни досі визначаються, який час краще залишити: «літній» чи «зимовий».
Як свідчать опитування українців, більшість громадян не проти залишитись на «зимовому» часі. Наразі чиновники пропонують законодавчо закріпити в Україні «єдиний київський час», що відповідає другому годинниковому поясу в національній шкалі координованого часу UTC+2.
Але в цієї ідеї є критики. Прихильники переведення годинників впевнені, що переваги все-таки є. «Літній» час дозволяє людям ефективніше використовувати світловий день. І справа не тільки в економічних факторах на кшталт економії енергії, а й соціальних – як зменшенні кількості ДТП та злочинів у вечірні години.
Також є застереження, що, залишаючись на «зимовому» часі, українці стикнуться із незручностями. За оцінками експертів, влітку сонце вставатиме приблизно о 4-й ранку, а сідатиме о пів на 8-му вечора.
Єдиної думки щодо доцільності переведення годинникових стрілок досі нема. Якщо до кінця березня можновладці все-таки ухвалять рішення, то Україна впродовж усього року житиме за одним «зимовим» часом.