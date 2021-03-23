Запорізька обланса філармонія запрошує на прем’єру музичної програми академічного симфонічного оркестру “СИМФОНІЯ ЖАРТІВ“.
Музиканти – жартують! Так, ці серйозні і поважні люди у фраках та смокінгах інколи шуткують краще, ніж професійні гумористи. Бо роблять це не тільки щиро та артистично, а ще міжнародною мовою, яка зрозуміла усім – мовою МУЗИКИ.
Яскрава прем’єрна програма академічного симфонічного оркестру «Симфонія жартів»-це презентація дивовижного симфонічного шоу-проєкту.
Як відомо, багато композиторів-класиків мали неабияке почуття гумору і вміли передати гарний настрій через свою музику. У концертній програмі у виконанні академічного симфонічного оркестру та солістів прозвучать відомі класичні та джазові твори у незвичайних аранжуваннях і оригінальних обробках.
Позитивні емоції разом із артистами академічного симфонічного оркестру даруватимуть актори академічного обласного театру ляльок в образах кумедних персонажів.
У програмі беруть участь:
Актори академічного обласного театру ляльок (режисер – Олег Лубенець)
Диригент – лауреат міжнародних конкурсів Надія Другова
Головний диригент – народний артист України Вячеслав Редя
Тож, запрошуємо всіх до концертного залу імені Глінки Запорізької обласної філармонії на музичне свято гумору та сміху 1 та 2 квітня о 18.00! Буде цікаво та …весело!