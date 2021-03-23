Музиканти – жартують!

Музиканти - жартують!

Запорізька обланса філармонія запрошує на прем’єру музичної програми академічного симфонічного оркеструСИМФОНІЯ ЖАРТІВ“.

Музиканти –  жартують! Так, ці серйозні і  поважні люди у фраках та смокінгах інколи шуткують  краще, ніж професійні гумористи. Бо роблять  це не тільки  щиро та артистично, а ще міжнародною мовою, яка зрозуміла усім – мовою МУЗИКИ.

         Яскрава прем’єрна програма академічного симфонічного оркестру  «Симфонія жартів»-це презентація дивовижного симфонічного шоу-проєкту.  

         Як відомо, багато композиторів-класиків мали неабияке почуття гумору і вміли передати гарний настрій через свою музику. У концертній програмі у виконанні академічного симфонічного оркестру та солістів прозвучать відомі класичні та джазові твори у незвичайних аранжуваннях і оригінальних обробках.

         Позитивні емоції разом із артистами академічного симфонічного оркестру даруватимуть актори академічного обласного театру ляльок в образах кумедних персонажів.  

У програмі беруть участь:

Актори академічного обласного театру ляльок (режисер – Олег Лубенець)

Диригент – лауреат міжнародних конкурсів Надія Другова

Головний диригент – народний артист України Вячеслав Редя

         Тож, запрошуємо всіх до концертного залу імені Глінки Запорізької обласної філармонії на музичне свято гумору та сміху 1 та 2 квітня о 18.00!          Буде цікаво та …весело!

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