Офіційно: Рік карантину. Безробіття, зайнятість, підтримка бізнесу

За рік карантину комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримували 66,4 тис. безробітних, з яких 47,8 тис. осіб отримали статус у звітному періоді. 57,0 тис. безробітних отримували допомогу по безробіттю.
За сприяння служби зайнятості протягом періоду карантину 26,2 тис.осіб знайшли роботу, в тому числі18,9 тис. безробітних. З 17.03.2020 року по 16.03.2021 року 403 особи працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 68 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 1,5 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. 4 особи отримали ваучер на навчання для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. З початку карантину 3,7 тис. осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Протягом вказаного періоду кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області становила 29,1 тис. одиниць, які були отримані від 6,8 тис. роботодавців. Рівень укомплектування вакансій склав 82,6%.
Службою зайнятості вживалися заходи щодо пом’якшення наслідків карантинних обмежень та зростання рівня безробіття. «Протягом цього періоду 7,6 тис роботодавців Запорізької області (в тому числі 6,5 тис ФОП без найманих працівників) отримали позитивні рішення щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, в результаті чого для 14, 8 тис осіб були збережені робочі місця. Сума перерахованої допомоги на рахунки роботодавців становить 85,3 млн.грн. 400 роботодавців (юридичних осіб) Запорізького регіону отримали одноразову матеріальну допомогу для виплати працівникам в зв’язку із скороченням їх робочого часу через впровадження карантинних обмежень. Завдяки цій підтримці для 10,0 тис осіб були збережені робочі місця. Сума перерахованої допомоги роботодавцям складає 44,2 млн. грн.»,- зазначає директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Державна служба зайнятості звертає увагу на широкий перелік послуг, адаптованих до потреб різних клієнтів як для громадян, так і для роботодавців.
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