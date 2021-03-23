Запорізькі аудитори за січень-лютий 2021 року попередили порушення із закупівлями вартістю 22,2 млн гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області упродовж січня-лютого 2021 року провели моніторинг 61 процедури закупівель товарів, робіт та послуг загальною вартістю понад
140 млн гривень.
За результатами заходів державного фінансового контролю аудитори встановили порушень за процедурами закупівель вартістю понад 130 млн грн та попередили витрачання коштів за проведеними з порушеннями закупівлями вартістю 22,2 млн гривень.
Зокрема, через виявлені порушення відмінено 10 торгів на суму майже 15,6 млн грн, розірвано 8 договорів на суму 6,7 млн гривень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.