Запорізькі компанії сплатили до місцевих бюджетів майже 15 мільйонів гривень податку на прибуток

З початку року запорізькі підприємства і комунальні установи регіону спрямували до місцевих бюджетів 14 мільйонів 724 тисячі гривень податку на прибуток. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, рівень сплати до показника минулого року зріс на 13 відсотків, додаткові надходження склали 1 мільйон 742 тисячі гривень.
Так, суб’єкти господарювання м. Запоріжжя перерахували до скарбниці 9,6 мільйона, 1,5 мільйона надійшло від мелітопольських і веселівських підприємств, бердянські та приморські компанії і організації направили до бюджету 794 тисячі, вільнянські та новомиколаївські – 589 тисяч, пологівські, більмацькі та розівські – 495 тисяч, василівські і михайлівські – 488 тисяч, токмацькі та чернігівські – 353 тисячі тощо.
На даний час в регіоні нараховується 898 платників податку на прибуток.
Основна ставка платежу становить 18 відсотків. Відповідно до норм Бюджетного кодексу України 10 відсотків податку зараховується до бюджетів міст, районів та об’єднаних територіальних громад. Крім того, 100 відсотків платежу від фінансових установ комунальної форми власності також надходить до місцевих бюджетів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області