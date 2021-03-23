Запорізькі власники і користувачі земель збільшили надходження на сто мільйонів

У січні-лютому до місцевих бюджетів регіону надійшло 265 мільйонів гривень плати за землю. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на сто мільйонів або на 60 відсотків.
Так, власники і користувачі земель-юридичні особи сплатили 247 мільйонів, фізичні особи – 18,4 мільйона.
Найбільші суми спрямували до скарбниць громад підприємства і підприємці м. Запоріжжя – 168 мільйонів, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські суб’єкти господарювання направили до бюджетів 22 мільйони, бердянські і приморські – 14 мільйонів, мелітопольські та веселівські – 13,5 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 10,6 мільйона, василівські та михайлівські – 8,4 мільйона, якимівські та приазовські – 7,6 мільйона тощо.
Для розширення кола платників фахівці податкової служби здійснюють звірки та обмін інформацією з об’єднаними територіальними громадами, територіальними підрозділами ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області, РВ Фонду державного майна України. У результаті за два місяці залучено до оподаткування 17 суб’єктів господарювання (річна сума нарахувань складає 1,2 мільйона гривень).
Також виявлено два підприємства, які використовували земельні ділянки без правовстановлюючих документів (річна сума нарахувань – 18,3 тисячі).
Усього на даний час в області нараховується 9190 землекористувачів-юридичних осіб та 292 тисячі фізичних осіб.
Головне управління ДПС у Запорізькій області