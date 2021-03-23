Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №11 від 25.03.2021р.

Друзі! У четвер, 25 березня, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Повідомляємо, на другому пленарному засіданні першої сесії облради восьмого скликання, що відбулося 18 березня, депутати практично одностайно проголосували за … знищення клейноду Запорізького краю – видання із 104-річною історією газети «Запорізька правда». Рішення було ухвалене майже одностайно – «за» 60 голосів. Тільки семеро сміливців утрималися. Но це не мало жодного значення.
Показово, що жодний із депутатів не підняв свій голос проти цього ганебного рішення. Голосування пройшло без сучка і задирки. Що саме по собі сумно… адже депутати зганьбили довіру своїх виборців. Достеменно відомо, що чимало наших читачів особисто зверталися до своїх депутатів із вимогою зберегти «Запорізьку правду» для запоріжців- жителів області як єдине українськомовне видання регіонального рівня із віковою історією.
Депутатам було достеменно відомо, що ще тривають судові процеси за відродження видання. І остання крапка у цьому питанні ще не поставлена.
Та все було намарне… народні обранці зганьбили себе. Невдовзі ми кожного з них назвемо поіменно, щоб люди знали, кого саме вони навибирали…
Що ж до подальшої долі нашої газети, ми битимемося у судах, допоки не переможемо таке ганебне свавілля.
А газета «ПравдаЗП» і надалі виходитиме як волонтерський проект громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», допоки ми не відновимо справедливість. Тож підтримуйте нас всі люди доброї волі, яким не байдуже доля України!
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Триває передплата на 2021-ий рік. Передплатити нашу газету можна з будь-якого місяця, варто лишень провести оплату до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
Додамо, що редакція нашої газети підготувала для своїх друзів, хто передплатив нашу газету на півроку, подарунок – обережну ляльку-мотанку «Сонячний кінь»( опис ляльки-мотанки «Сонячний кінь» дивіться нижче у інформації про наш аукціон)
Щоб отримати такий подарунок, слід надіслати запит в редакцію
на поштову адресу: 69114, м.Запоріжжя. вул.Запорізького козацтва, б.41. кв.83 Зворигіній Наталії Георгіїіні,
або на електронну адресу: zvorygina68@gmail.com.
У листі необхідно вказати контактні дані: ПІБ, поштову адресу, на яку хочуть отримати подарунок, контактний телефон (обов’язково!!!).
До заявки слід додати копію свідоцтва про передплату газети на півроку 2021 року з будь-якого місяця.
Тим, хто передплатить газету на цілий рік також додатково передбачаємо у подарунок ляльку-мотанку «Птах щастя».
Птах – це древній образ Духа і Душі. Існувало повір’я, що якщо жінці птах сів на голову, на плече або на руку, весь рік у неї буде щасливим і вдалим. Вважалося, що птахи несуть з собою ключі від щастя, тепло і світло.
Птаха Щастя – вважають оберегом сімейного щастя і благополуччя, також ця лялька є символом добрих звісток. Він з’являється, коли є потреба повсякденне життя людини, що стало вже прісним і безбарвним, активізувати, урізноманітнити, наповнити сенсом. У багатьох людей є мрія, але не кожен наважується втілити її в життя. Образ Птаха Щастя допомагає людині наважитися, вийти назустріч мрії, і перетворити її в реальні Щастя і Удачу.
Зазвичай такий оберіг підвішували у кожній хаті, поміщали його зазвичай під стелею в передпокої, щоб кожен, хто входить, пройшов під ним. Робилося це спеціально, щоб оберіг забрав все негативне, з чим людина може прийти, і пропускає в дім тільки хороше.
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про творчий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні Міжнародного дня театру (27 березня).
У наш час це не просто професійне свято митців сцени, це свято й мільйонів глядачів. Адже саме театр здатен поєднати нас, подарувавши можливість , принаймні. На час вистави опинитися у світі правди, щирості і свободи.
Тож вітаємо всіх нас із можливістю здобути всі ці означені чесноти принаймні на час, допоки триває театральна вистава!!
Також ми розкажемо про таке:
Чисельне переголосування в питаннях, на які не вистачало голосів для ухвалення рішень, в яких були зацікавлені певні групи депутатів на чолі із керівництвом облради, – лейтмотив чергового пленарного засідання першої сесії ради восьмого скликання – суттєве порушення регламенту і спотворення волі Запорізької громади.
На сесії, що відбулася 18 березня, депутати мали розглянути близько 150 питань. Деталі – у рубриці «Події Факти Коментарі»
А ще ми інформуємо своїх читачів про наступне.
У нашій традиційній рубриці «Справи небайдужих» розкажемо про людей, які нас надихають, про ідеї, які нас окриляють та про події, що нас захоплюють.
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Чи слід готуватися до третього локдауну? Коли і на скільки його можуть ввести? Відповіді – у нашій рубриці «На часі»
Розкажемо і про видатних особистостей нашого краю.
Приречена… бути актрисою. Напередодні Міжнародного дня театру у рубриці «Постаті» розкажмо про талановиту актрису Запорізького обласного академічного театру молоді Марію Нестулій.
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
Бунти та спротив на Запоріжжі. Після того, як більшовики перемогли війська УНР та встановили контроль над територією України у 1920 р., вони однак не могли почувати себе повними тріумфаторами. Наукову розвідку запорізького краєзнавця Юрія Щура читайте у нашій рубриці «Історичний ракурс»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Довідка про стан здоров’я, що дозволяє дитині відвідувати дитячий садок після відсутності протягом кількох днів. Чи потрібна вона? Відповіді у традиційній рубриці «Ваше здоров’я»
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
У рубриці «Спорт» читайте про різноманітні ігрові заходи, що відбулися протягом тижня на спортивних майданчиках обласного центру.
У традиційній рубриці «Дива тижня» дізнайтесь про… «красиве життя» для безпритульного собаки.. Про що саме йдеться? Читайте «ПравдаЗП»
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації. А ще – публікуємо річні Зодіакальний і Східний гороскопи на 2021 рік!
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.