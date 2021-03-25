Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо відвідала київський завод «Фармак»

У межах свого дводенного візиту до Києва президент Європейського банку реконструкції та розвитку провела зустріч із керівництвом компанії «Фармак». Ключовою частиною заходу стала екскурсія заводом та оцінка чергових виробничих ліній, на які виділялися кредитні кошти ЄБРР.
Історії співпраці «Фармак» та ЄБРР уже 15 років. За цей час сторони уклали чотири кредитні угоди на загальну суму 67 млн євро. «Інвестиції ЄБРР – це один із перших кроків у трансформації компанії з локального виробника у великого міжнародного гравця. Ми цінуємо цю співпрацю та вважаємо ЄБРР нашим ключовим стратегічним партнером», – зазначила під час заходу Філя Жебровська, голова наглядової ради «Фармак».
Кошти першого кредиту ЄБРР у 2006 році було спрямовано на модернізацію виробничих потужностей стерильного та нестерильного виробництв, а також на приведення потужностей до стандартів Good Manufacturing Practice (GMP).
У 2013 «Фармак» отримав від ЄБРР інвестицію на модернізацію складських приміщень і дослідницьких лабораторій і на розширення потужностей таблеткового виробництва.
Важливим моментом у співпраці між «Фармак» та ЄБРР став 2014 рік. Тоді, в умовах війни на сході країни та економічної кризи, «Фармак» отримав третій кредит від ЄБРР на підтримку операційної діяльності компанії. Згодом ЄБРР підтримав «Фармак» під час отримання ліцензії на інвестиції закордон, що стало черговим кроком до розвитку міжнародної діяльності підприємства.
Останній, четвертий кредит ЄБРР, було отримано у 2019 році. Ці інвестиції було вкладено в будівництво нового цеху з виготовлення рідких лікарських засобів, офісно-лабораторних приміщень, а також у заходи з підвищення енергоефективності на виробничих об’єктах.
«Перший кредит, певно, був для нас найскладнішим. Це і нові міжнародні стандарти звітності, і додаткові екологічні вимоги, і постійний контроль за використанням кредитних коштів та процесу будівництва. Спочатку ми наймали консультантів, але дуже швидко навчилися звітувати самостійно. Але ці 15 років співпраці нас змінили. Ми виросли, опанували нові підходи та технології, запровадили найкращі практики та стандарти ведення бізнесу. І ми вдячні ЄБРР за непідробний інтерес до розвитку бізнесу та професійну підтримку», – зазначає Володимир Костюк, виконавчий директор «Фармак».
Під час візиту президент та представники ЄБРР високо оцінили реалізацію інвестицій, вкладених у зростання «Фармак» упродовж 15 років. Гості підприємства підкреслили, що в ЄБРР цінують довготривалі партнерські проєкти, які дають змогу спостерігати за сталим розвитком компаній. А також за тим, як кошти, спрямовані на нові виробничі лінії декілька років тому, сьогодні працюють на повну потужність.
Довідка:
Під час свого першого офіційного візиту до країни, у якій ЄБРР здійснює інвестиції, президент Оділь Рено-Бассо перебуватиме в Україні 22 і 23 березня та братиме участь у зустрічах на високому рівні.
Так, президент Рено-Бассо зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими керівниками з урядових та ділових кіл.
Обговорення зосереджувалося на реформах, необхідних для відкриття можливостей для здійснення інвестицій ЄБРР та іншими інвесторами, а також на відновленні після пандемії Covid-19.
Крім цього, президент ЄБРР виступила з короткою промовою під час віртуального запровадження Національної економічної стратегії України-2030.
Україна є одним із трьох основних напрямів інвестиційної діяльності ЄБРР. Лише за останні два роки банк виділив 2 мільярди євро на підтримку економіки країни. Інвестиції поєднуються з підтримкою політики, яка сприяє боротьбі з корупцією, належному управлінню державними підприємствами, структурним реформам та формуванню більш прозорого ділового середовища.