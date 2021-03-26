Аферисти бентежать підприємців Чернігівського району

Запорізькі підприємці повідомляють про шахраїв, які намагаються нажитися у злочинний спосіб.
Цього разу невстановлені особи телефонували суб’єктам господарювання Чернігівського району Запорізької області та від імені начальника Чернігівської ДПІ Головного управління ДПС у Запорізькій області прохали надати фінансову допомогу з метою уникнення податкової перевірки.
Телефонні номери, з яких надходили такі “пропозиції”: 095 621-37-53 та 050 139-97-67.
Вкотре наголошуємо, у такій ситуації радимо одразу повідомляти правоохоронні органи та не перераховувати кошти.
Будьте пильними та ретельно перевіряйте інформацію.
Головне управління ДПС у Запорізькій області