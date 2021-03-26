Перекладання на громади обов’язку доплачувати підприємцям під час карантинних заходів – фінансова загроза для запорізьких громад

Ініціатива Уряду з перекладання на громади обов’язку доплачувати підприємцям під час карантинних заходів загрожує вкрай негативними наслідками для запорізьких громад. Правління АМУ закликало керівників держави забезпечити підтримку підприємців під час пандемії COVID-19 з державного бюджету.
Органи місцевого самоврядування Запорізької області не залишаються осторонь вирішення проблем своїх територій у період пандемії . З самого початку епідемії, практично без фінансової підтримки з Державного бюджету, громади Запорізького краю винайшли можливості протистояти загрозам COVID- 19. Ситуацію вдалось втримати саме завдяки місцевому самоврядуванню. Так, запорізькими громадами було спрямовано понад 125,0 млн. гривень власних коштів на заходи з запобігання епідемії та лікування жителів тільки у першому півріччі 2020 року.
В складних умовах, пов’язаних з карантинними обмеженнями , у 2021 році бюджети територіальних громад продовжують забезпечувати перевезення пасажирів комунальним транспортом, який несе шалені збитки, а вони компенсуються саме з місцевих бюджетів; здійснювати значні витрати на охорону здоров’я, доплати медикам, придбання медичного обладнання та засобів протиепідемічного захисту.
Щоб здійснити додаткові доплати, потрібно відволікти кошти з бюджетів розвитку, тобто від ремонтів доріг, реновації інфраструктури, відновлення та будівництва шкіл, дитсадків, амбулаторій тощо. Але тоді без зарплати залишаться робітники, які працюють на цих об’єктах.
Це може призвести до створення умов, коли міські, сільські, селищні ради неспроможні забезпечити надання послуг населенню у повному обсязі, адже відбулась передача значної кількості повноважень від районних державних адміністрацій у громади.
Окрім того:
– Ця ініціатива протирічить Конституції України, а саме статті 140, яка говорить: місцеве самоврядування – це право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення. Тобто кожна громада має право самостійно приймати рішення щодо обсягів та видів підтримки місцевих підприємців.
– Допомога бізнесу під час коронакризи – це питання національної безпеки, і вирішувати його слід на рівні держави, а не перекладати на плечі місцевого самоврядування.
– Європейський та світовий досвід показує: під час пандемії COVID-19 підтримка бізнесу надається з державного бюджету.
З огляду на все це, Правління Асоціації міст України вернулось до керівництва держави з вимогою забезпечити належну підтримку підприємців та найманих осіб, які понесли збитки у зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з державного бюджету. Звернення прийнято на засіданні Правління Асоціації міст України 24 березня 2021 року.
Інна Бахтіна, консультантка з питань комунікацій ЗРВ АМУ.