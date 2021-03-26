ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ТУРНІРУ TMS UKRAINIAN CUP

Поринь в атмосферу змагання бразильського джіу-джитсу – масштабний турнір TMS Ukrainian Cup відбудеться вже завтра! 1000 учасників з 16 країн зустрінуться на найсучаснішій арені в Україні.
27 березня в місті Запоріжжя відбудеться первый турнір ліги TMS в цьому році змагання. Чемпіонат у форматі Open пройде на найсучаснішій арені України – в палаці спорту “Юність”.
За традицією, організація TMS готує для учасників не лише оригінальні медалі і пам’ятні нагороди, але і грошові призи для переможців абсолютної категорії в дивізіонах до 80 кг, 80+ кг і JUVENILE (16-17 років).
Клуби-призери цього чемпіонату отримають від ліги приємні бонуси у вигляді безкоштовних реєстрації̆ на наступний турнір.
Уперше в історії українського джіу-джитсу турнір розпочнеться з поєдинків коричневих і чорних поясів. А в абсолютному дивізіоні призери чемпіонату битимуться не лише за місце в рейтингу, але і за грошові призи.
▪27 березня в 9:00▪
Пряма трансляція TMS Ukrainian Cup ➡️ https://www.youtube.com/channel/UCI3nV0ybApGK5709A68FUWA/about