Рішенням суду підтверджено обґрунтованість висновків аудиторів

За кошти обласної громади – 7,5 млн грн – Запорізька обласна філармонія придбала комфортабельний автобус, проігнорувавши порушення, на які їй вказали у ході моніторингу публічних закупівель фахівці Держаудитслужби, що стало підставою для проведення перевірки закупівель.
І це при тому, що до договору укладено декілька додаткових угод, якими змінено істотні умови цього договору, чим порушено вимоги тендерного законодавства. Через невиконання постачальником зобов’язань щодо страхування транспортного засобу філармонія сплатила послугу, яку фактично не отримала. Це призвело до втрат (збитків) бюджету на суму майже 821 тис. гривень.
За результатами перевірки закупівель та на вимогу аудиторів керівництво закладу подало позов до Господарського суду Запорізької області, рішенням якого філармонії відмовлено у задоволенні позову у повному обсязі. Комунальний заклад подав апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Запорізької області.
Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 15.02.2021 вирішено апеляційну скаргу Запорізької філармонії задовольнити, а рішення Господарського суду Запорізької області скасувати. Центральним апеляційним господарським судом задоволено позовні вимоги комунального закладу у повному обсязі та зобов’язано стягнути з ТОВ «ТЕХНО-АГРОСЕРВІС» на користь філармонії 820,9 тис. грн.
Таким чином, судом повністю підтверджено позицію та висновки, викладені як в акті перевірки, так і в обов’язковій вимозі про усунення порушень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.