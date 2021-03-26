Сесія облради: Турборежим по «бєспрєдєлу»

Численне переголосування в питаннях, на які не вистачало голосів для ухвалення рішень, в яких були зацікавлені певні групи депутатів на чолі із керівництвом облради, – лейтмотив чергового пленарного засідання першої сесії ради восьмого скликання – суттєве порушення регламенту і спотворення волі Запорізької громади.
На сесії, що відбулася 18 березня, депутати мали розглянути близько 150 питань. Передбачалося, що всі деталі вони дослідили, вивчили і проаналізували на засіданнях депутатських комісій. Тож у сесійній залі мали б формально підтвердити свої висновки, проголосувавши так чи інакше. Втім, прямо на пленарному засіданні з’ясувалося, що з багатьох питань попередніх обговорень не було. А деякі питання з’явилися у черзі денній пізно увечері напередодні сесії. Тож більшість депутатів просто не мала можливості з ними ознайомитися. Про це депутати повідомляли щоразу, щойно голова обларди Олена Жук означені питання оголошували для розгляду.
Втім, пані головуюча жодним чином не реагувала на подібні заяви і продовжувала роботу, даючи старт голосуванню.
Так сталося, коли було оголошено голосування про пакет питань, і депутати від фракції ОПЗЖ заявили протест проти включення до цього пакету окремих з них. Наполягаючи, що за регламентом не можна проводити пакетне голосування, якщо бодай один із депутатів заперечує цьому. Такі заяви були проігноровані головуючою Оленою Жук, і пакет, у який було включено чи не половину питань сесії, було проголосовано і ухвалено більшістю голосів.
«Потрійні зарплати» для керівників облради
Більшістю голосів депутати Запорізької облради ухвалили і чи найрезонансніші проєкти нинішнього пленарного засідання – про умови оплати праці керівництва обласної ради. Голові Олені Жук та її заступнику Геннадію Фуксу присвоєний 3 ранг посадової особи місцевого самоврядування; першій заступниці голови облради Людмилі Любім та заступнику голови Владиславу Куценку – 5 ранг посадової особи місцевого самоврядування.
Щодо умов оплати праці, то Жук, посадовий оклад якої становить 19360 грн, та Любім, посадовий оклад якої 16940 грн, встановлені щомісячні доплати за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 90% від посадового окладу, щомісячні премії в розмірі 100% зарплати з усіма надбавками, а також матеріальна допомога на оздоровлення та розв’язання соціально-побутових питань. Заступнику голови Фуксу, чий посадовий оклад 15 125 грн, встановлена надбавка у 15% за вислугу років, 90% доплати за інтенсивність та 100% премії. Заступнику Куценку з таким саме посадовим окладом – дві надбавки у 15% і 5%, а також 90% доплати за інтенсивність та 100% премії на всі складові фонду оплати праці.
Таким чином депутати забезпечили керівництву облради по суті «потрійні зарплати».
Кадрові призначення з n-ої спроби – з порушенням Закону
На чергу денну було винесено і низку кадрових питань. Депутатам пропонували проголосувати за призначення очільників КУ «Санаторій Глорія», «Бердянський геріатричний пансіонат» та інших комунальних установ.
Розгляд кадрових питань проходив с суттєвими порушеннями закону. Про це заявив голова фракції «Європейська Солідарність» в Запорізькій обласній раді, голова Запорізької територіальної організації партії «Європейська Солідарність» Ігор Артюшенко. На своїй сторінці він оприлюднив заяву фракції ЄС, в якій вказав головні порушення.
Зокрема, політик вказав на відсутність конкурсу серед кандидатів. За словами Ігоря Артюшенка, відомості про кандидатів депутати дізналися безпосередньо на сесії, в день голосування.
«…жодних публічних конкурсів, жодних обговорень на профільних комісіях, жодних представлень на фракціях політичних сил кандидатів на посади директорів не було. Більше того, цих кандидатів не було навіть і в самій сесійній залі, а тому задати питання, яка в кандидата освіта, який професійних шлях та як він бачить подальшу діяльність підприємства не було можливості», – йдеться в заяві фракції.
Ще одним суттєвим порушенням було чисельне пере голосування в питаннях, на які не вистачало голосів для прийняття рішення.
«Якщо такі міфічні та невідомі кандидатури не набирали більшості голосів, тоді керівництво облради ставило питання на голосування по декілька разів, що є прямим порушенням регламентних норм. Наприклад, кандидатуру на посаду директора КУ «Бердянський геріатричний пансіонат» виносили на голосування більше ніж півдесятка раз…керівництво обласної ради та депутати, які голосують з ними в зв’язці, в своїй роботі керуються не нормами закону, не відстоюванням інтересів мешканців регіону, а виключно власними інтересами та політичними амбіціями», – зазначається в заяві.
Обирали всією громадою області – працюватимуть на благо Мелітопольського району
Щонайменше дивним видалося рішення групи депутатів облради(!) об’єднатися «в інтересах мешканців Мелітопольського району». Заяву про офіційне створення такої групи «За розвиток мелітопольського краю» оприлюднив депутат фракції «За майбутнє» Володимир Кюрчєв. Він і очолив її. До складу увійшли Лейла Ібрагимова (партія ЄС), Ірина Славова (ЄС), Петро Котлов (ОПЗЖ), Михайло Маслов (ОПЗЖ), Сергій Селевич (безпартійний), Ігор Шишка (ОПЗЖ), Павло Тимофеєв (ЕС). Вочевидь, робота з її організації проводилася таємним чином. Бо депутат від фракції партії Володимир Буряка «Єднання» Геннадій Шевченко, почувши ту заяву, обурився, що він, мовлялв, про це нічого не знав. І поспішив увійти до складу групи. Про що і було повідомлено далі і ході пленарного засідання.
Чому цей факт видався давним? Бо вибори за партійними списками, які відбулися, передбачають, що виборці обирали представників партій, чиї програми найбільшим чином відповідатимуть їхнім запитам щодо подальшого розвитку громади. А на ділі вийшло, що
Їхні обранці вболіватимуть лише за локальну громаду – Мелітопольського району. а як же ж бути мешканцям Бердянського, Пологівського та інших районів? Хто вболіватиме за них?
Такий прецедент у облраді мусить спонукати всіх нас замислитися. Кого саме і навіщо ми обираємо?
Логіка у рішеннях – відсутня
Провести службове розслідування з відстороненням від роботи головного лікаря Запорізької обласної інфекційної лікарні Володимира Шинкаренка запропонувала депутатам голова Запорізької ОДА Олена Жук. Нагадаємо, у ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу. Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.
Депутати від різних політичних партій говорили про те, що дійсно не розуміють, навіщо відсторонювати лікаря та проводити службове розслідування. Адже вони жодним чином не розуміються на тому. Як саме проводити розслідування. І наполягали, що розслідуванням мають займатись правоохоронці. До того ж, фахівці зазначали, що у розпал пандемії відсторонювати одного з найпрофесійніших в області борців із коронавірусом, адже за результатами роботи і кількістю успішних одужань наша облінфоекційна лікарня залишається однією з найефективніших в Україні, просто недолуго.
Втім, для вирішення питання на догоду керівництва облради і групи депутатів у роботі сесії оголосили перерву, щоби депутати мали можливість порадитись і ухвалити рішення. У результаті за відсторонення проголосували 45 депутатів(всього до обласної ради обрано 84 депутати), ще п’ятеро – проти, п’ятеро – утримались.
Залишається нагадати, свого часу депутати облради (правда минулого скликання, але ж більшість із них присутні і тепер у сесійній залі, бо змінили кольори партійних прапорів і увійшли до нового складу облради. Деталі про це – у нашому випуску на стор 8), не відсторонили від посади і не призначили щодо нього службового розслідування проти заступника голови облради сьомого кликання Владислава Марченка. А йому інкримінують і по сьогоднішній день обвинувачення не знято розкрадання 87-ми млн бюджетних коштів. Так, Харківська обласна прокуратура звинувачує двох запорізьких чиновників – заступника запорізького міського голови Анатолія Пустоварова, заступника голови обласної ради Владислава Марченка у махінаціях із тендерами й привласненні 87-ми мільйонів гривень із бюджетів Мелітополя та Запоріжжя.
Судові засідання тривають. Друге підготовче засідання в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя щодо кримінальної справи Владислава Марченка та Анатолія Пустоварова перенесли на 17 травня.
Вишенька на тортик
Вишенькою на тортик у цьому «бєспрєдєлє у турборежимі» стало голосування за … знищення клейноду Запорізького краю – видання із 104-річною історією газети «Запорізька правда». рішення було ухвалене майже одностайно – «за» 60 голосів. Тільки семеро сміливців утрималися. Но це не мало жодного значення.
Показово. Що жодний із депутатів не підняв свій голос проти цього ганебного рішення. Голосування пройшло без сучка і задирки. Що саме по собі сумно… адже депутати зганьбили довіру своїх виборців. Достеменно відомо, що чимало наших читачів особисто зверталися до своїх депутатів із вимогою зберегти «Запорізьку правду» для запоріжців- жителів області як єдине українськомовне видання регіонального рівня із віковою історією.
Депутатам було достеменно відомо, що ще тривають судові процеси за відродження видання. І остання крапка у цьому питанні ще не поставлена.
Та все було намарне… народні обранці зганьбили себе. Невдовзі ми кожного з них назвемо поіменно, щоб люди знали, кого саме вони навибирали…
Що ж до подальшої долі нашої газети, ми битимемося у судах, допоки не переможемо таке ганебне свавілля.
А газета «ПравдаЗП» і надалі виходитиме як волонтерський проект громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», допоки ми не відновимо справедливість. Тож підтримуйте нас всі люди доброї волі, яким не байдуже доля України!
Наталя Зворигіна,
в.о.головного редактора газети «Запорізька правда»