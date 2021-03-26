Відносини України і ЄС: точки взаєморозуміння та протиріччя, європейський досвід для української децентралізації

Агенція регіональних ініціатив запросила відомих експертів для обговорення теми «Відносини України і ЄС сьогодні: точки взаєморозуміння та протиріччя, європейський досвід для української децентралізації».
«Зрозуміло, що Україна, наразі, знаходиться на шляху євроінтеграції. Та цей шлях виявляється для країни дуже повільним. Де ми є, та коли побачимо дійсні результати?» – запитав керівник Агенції регіональних ініціатив ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВ.
ОЛІВ’Є ВЕДРІН, французький журналіст і політолог, Президент Евроконтінентального клубу та постійний гість круглих столів АРІ, вважає, що наша країна знаходиться десь посередині мосту. Щоб ми досягли іншої частини мосту ми повинні привести до ладу всі справи з МВФ та дочекатися деяких законодавчих та юридичних змін. Війна на сході – не найбільша проблема України, треба серйозно поставитися до вирішення питань подолання корупції та посилення відповідальності за неї.
Україна повинна очистити юридичну систему. Реформи повинні бути впроваджені і Європа, МВФ та Байден чекають на результати.
Децентралізація в нашій країні не повинна дорівнювати федералізації, яка може бути небезпечна для єдності України. Україна – дуже молода держава, метою якої є знаходження єдності та загальної сили.
АСКАД АШУРБЕКОВ, директор Агенції регіонального розвитку Запорізької області підтвердив, що сегментарна ключова проблема для нас – це корупція. Децентралізація є одним з механізмів, який допоможе її подолати. В країні кейс децентралізації дуже вдалий. На відміну від багатьох європейських країн, ми долаєм цей шлях у кілька разів швидше. З іншого боку нам заважає аспект, який стосується залучених коштів – в нас їх у декілька разів менше. Це означає, що ми повинні довести, що варті вкладати в нас кошти та пробувати вирішувати всі проблеми власними силами.
ЛЕВ ВЛАСЕНКО, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій відповідає на питання «чи цікаві ми для Європейського Союзу»:
- Це дуже суб’єктивне питання. Треба розглядати, чи цікаві ми для інвесторів, чи спокійно можна вкладати кошти в Україну, чи захищені вони законодавчо? Як можна будувати відносини при відсутності довіри інвесторів до українського ринку? Всі ці питання повинні бути вирішені.
Наш найголовніший ресурс – це люди. Ми маємо дуже обдаровану молодь, яка нажаль наразі дивиться на Захід. Ми повинні працювати над ідеологією та загальною культурою, щоб краще життя люди не шукали на стороні, а будували вдома.
Експерти дійшли єдиного висновку – Україна розташована в центрі Європи та таким чином знаходиться в центрі арени, на якій проходять бійки між найбільшими гравцями сучасної геополітики. Історична доля України дуже складна саме завдяки цій геопозиції. Україна повинна стати відправною точкою між Європою та Китаєм та бути рівним гравцем на політичній арені. А молодь країни – ставати більш рішучою, цілеспрямованою та політично активною.