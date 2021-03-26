Запоріжці сплатили до місцевих бюджетів 1,2 мільйона гривень “автоподатку”

За два місяці до місцевих бюджетів регіону надійшло 1 мільйон 201 тисяча гривень транспортного податку. Із загальної суми 922 тисячі гривень спрямували суб’єкти господарювання-юридичні особи та 279 тисяч – фізичні особи. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
З початку року автовласники м. Запоріжжя сплатили 562 тисячі, оріхівські та гуляйпільські – 216 тисяч, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 90 тисяч, бердянські та приморські – 84 тисячі, пологівські, більмацькі та розівські – 60 тисяч, мелітопольські та веселівські – 57 тисяч.
Усього на даний час на території регіону нараховується 245 платників “автоподатку”, серед яких 145 СГД-юридичних осіб та 100 фізичних осіб.
Нагадаємо, транспортний податок, ставка якого складає 25 тисяч гривень на рік, сплачують власники елітних легкових автомобілів з датою випуску до п’яти років та середньоринковою вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. З переліком таких автівок можна ознайомитись на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: https://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області