Запоріжці сплатили до місцевих бюджетів 1,4 мільярда гривень ПДФО

За два місяці до місцевих бюджетів регіону надійшло 1 мільярд 414 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Рівень аналогічного періоду 2020 року перевищено на 463 мільйони 400 тисяч гривень або на 49 відсотків. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Так, роботодавці і мешканці м. Запоріжжя спрямували до бюджету 795,3 мільйона гривень ПДФО, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські платники – 184 мільйони, мелітопольські та веселівські – майже 115 мільйонів, бердянські та приморські – 73 мільйони, василівські та михайлівські – 65,7 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 48,7 мільйона, оріхівські та гуляйпільські – 31,8 мільйона, вільнянські та новомиколаївські – 30 мільйонів тощо.
Усього станом на початок березня у Запорізькій області нараховується 84 тисячі платників податку на доходи фізичних осіб.
Нагадуємо, 30 березня – останній день сплати ПДФО за лютий від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді процентів на поточний або депозитний банківський рахунок, процентів на вклади члена кредитної спілки, а також ПДФО з нарахованого, але невиплаченого доходу за лютий.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області