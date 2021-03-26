Запорізькі підприємства сплатили 138 мільйонів гривень “екоподатку”

Упродовж січня-лютого запорізькі компанії і підприємці сплатили до бюджетів усіх рівнів 138 мільйонів гривень екологічного податку (без показників великих платників). Це на 75 мільйонів 300 тисяч гривень або на 120 відсотків більше показника двох місяців 2020 року.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, зі сплаченої суми до державного бюджету надійшло понад 83 мільйони гривень, до спецфондів місцевих бюджетів – 55 мільйонів, що, відповідно, на 48,8 мільйона та 26,5 мільйона більше, ніж торік.
Більшу частину надходжень забезпечили суб’єкти господарювання м. Енергодар – 81,2 мільйона. Платники м. Запоріжжя спрямували до скарбниць 44,6 мільйона, Запорізького району – 8,3 мільйона, мелітопольські і веселівські – 1,2 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 780 тисяч тощо.
Всього на території Запорізької області зареєстровано 3481 платник “екоподатку”. Ці підприємства під час виробничої діяльності здійснюють викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, у водні об’єкти, а також розміщують, утворюють або зберігають радіоактивні відходи тощо.
Ставки екологічного податку залежать від виду забруднюючих речовин або рівня небезпечності відходів.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області