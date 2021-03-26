Жінки-депутатки взяли участь у тренінгу «Гендерна рівність – шлях до високих соціальних стандартів»

«Гендерна рівність – це прагнення досягти тих стандартів, до яких нам ще далеко, позбутися неврівноваженості в різних питаннях, які ми бачимо кожного разу, коли виходимо на вулицю. Автівки здебільшого водять чоловіки, але їх з дитячою коляскою можна побачити не так часто. Тому їм не приходить у голову те, що починати чистити вулиці від снігу треба з тротуарів. Адже жінка нерідко встає першою, щоб встигнути перед роботою відвести дитину до дитсадка. І таких маленьких штрихів у загальній картині дуже багато. Я вдячна фонду «Єдність» за майбутнє» за дуже корисний тренінг,» – саме так зазначила Ірина Сингур, уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, заступниця голови Смирновської сільської ради про вже другий онлайн-тренінг для жінок-депутатів Запорізької області, який провів Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє».
У цих тренінгах беруть участь депутатки, які виявили бажання створити в своїх радах депутатські групи «Рівні можливості». Цей рух набув неабиякої популярності ще й через те, що вибори місцевих рад, які відбулися 25 жовтня 2020 року, вперше в історії України пройшли з 40-відсотковою гендерною квотою. Завдяки цьому багато жінок отримали депутатські мандати вперше. У тренінгу взяли участь депутати Василівської, Дніпрорудненської, Токмацької міських рад, Токмацької, Смирновської, Розівської, Приазовської, Роздольської, Михайлівської, Широківської, Воскресенської та інших об’єднаних територіальних громад Запорізької області.
Впровадження гендерних стандартів у політиці на місцевому рівні завжди було серед пріоритетів Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє». З 2017 року за його сприяння запорізька регіональна мережа депутатських груп у місцевих радах «Рівні можливості» була найбільшою й найрозвиненішою в Україні. Вона об’єднувала депутатів рад усіх рівнів від сільської до обласної і складалася з 24 міжфракційних об’єднань.
- Важко переоцінити той вклад, який роблять групи «Рівні можливості» в розвиток нашого регіону, – аналізує Тамара Огородова. – Адже вже давно доведено світовою практикою, що управління на паритетних засадах, тим більше на місцевому рівні, є набагато ефективнішим. Ініціативи депутаток спрямовані здебільшого на досягнення соціальних стандартів – на ті галузі й проєкти, які завжди фінансувалися за залишковим принципом. Іншими словами, на те, щоб змінити повсякденне життя на краще в своєму домі, у своїй громаді, а не шукати щастя за кордоном. Залучення жіночого потенціалу в будь-якій справі завжди приводило до розвитку, зростання, підсилення позитивних тенденцій й зупинення негативних. Жінки, коли вони впливовіші та при владі, стають дуже важливим резервом для процвітання суспільства. До того ж істотна присутність жінок традиційно дозволяє легше знаходити компроміс навіть у тих питаннях, які в іншому випадку зайшли б у глухий кут. Яскравий приклад – поява жінки на чолі Запорізької обласної ради. До речі, вперше. Але, на жаль, поки це є скоріше виключенням. Адже в цілому серед голів рад 84% – чоловіки. Щоправда, серед секретарів рад (а законодавчо це друга у владній вертикалі людина) 80% – жінки.
Завдяки 40-відсотковій гендерній квоті в партійних списках на останніх місцевих виборах, стало більше жінок у радах великих міст і області, де розподіляються значно більші ресурси. І знов яскравим є приклад саме Запорізької обласної ради. 2005 року в її склад було обрано 10% жінок, 2010 року – 14%, 2015 – 17%, а 2020 – 30%. Прості математичні підрахунки свідчать, що якби не 40-відсоткова гендерна квота, рівня 30% було б досягнуто лише 2035 року. Тамара Огородова підкреслила, що цей якісний стрибок було досягнуто значною мірою завдяки ініціативі групи «Рівні можливості» у Верховній раді України минулого скликання. Група складалася лише з 52 депутаток, але її ініціативу було підтримано всім парламентом, і тепер маємо непоганий результат. 98% новообраних депутаток місцевих рад, особливо тих, що презентують громадські організації, зазначили, що без квоти вони мандат не отримали б.
Досвід розвинених країн свідчить, що оптимальною є ситуація, коли на місцевому рівні мандати розподіляються приблизно 50 на 50, а на національному – не менше 30% жінок у парламенті. Щоб мати орієнтири для порівняння, на тренінгу було також наведено світову та всеукраїнську статистику. Представництво жінок у парламентах найрозвиненіших європейських країн є таким: Швеція – 47%, Швейцарія – 42%, Норвегія – 41%, Великобританія – 34%, Німеччина – 32%. Навіть у деяких арабських країнах представництво жінок є більшим, ніж у парламенті України. Наприклад, в Афганістані й Іраку це 27%, а в Україні – трохи більше 20%. До того ж із 23 комітетів ради лише три очолюють жінки.
На тренінгу було докладно подано законодавчу базу, на якій будується сучасна гендерна політика, починаючи від Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад та інших міжнародних актів. В Україні, крім загальних положень Конституції України, з 2005 року діє Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». 2018 року затверджено й «Державну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року», Національний план дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».
- Дуже важливим є те, що Конституція гарантує місцевому самоврядуванню самостійність, і це прибирає будь-які обмеження у досягненні гендерних стандартів на місцевому рівні, – підкреслила голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова. – Групи «Рівні можливості» зарекомендували себе ефективними провідниками державної ґендерної політики, Зокрема, йдеться про недопущення дискримінації, запобігання насильства за ознакою статі, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень, підтримку сім’ї, виховання і пропаганду серед населення України культури ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій царині. І головне, що у них для цього є всі повноваження. Саме це й стало для Благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» мотивацією для здійснення за фінансової підтримки уряду Великобританії через Національний Демократичний Інститут тривалого проєкту зі створення в місцевих радах депутатських груп «Рівні можливості». Ми заохочуємо жінок іти в політику, щоб змінювати те, що не змінювалося десятиріччями.
Учасникам тренінгу нагадали про досягнення мережі депутатських груп «Рівні можливості» у місцевих радах минулого скликання. Зокрема, це створення в радах інституту уповноваженого з питань рівних прав і можливостей на рівні заступника голови; проведення гендерного бюджетного аналізу та внесення відповідних змін; долучення місцевих рад до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків; прийняття місцевих планів дій. Депутатські групи «Рівні можливості» дозволили поєднати представників різних партій з метою реалізації політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
- Чим більше беру участь у тренінгах, тим краще розуміюся в гендерних проблемах, – поділилася враженнями депутатка Василівської міськради Ніна Шиян, яка очолювала групу «Рівні можливості» в міській раді минулого скликання. – Це дає змогу систематизувати роботу. Будемо поширювати ці знання у громаді.
- Наша група «Рівні можливості» дуже плідно працювала в раді минулого скликання, – підтримала секретар Широківської сільської ради Олена Правдюк. – Як і раніше, очікуємо фахової підтримки фонду «Єдність» за майбутнє», допомоги в повсякденній роботі.
Про те, що матеріали фонду завжди в нагоді, відзначила депутатка Токмацької міської ради, голова групи «Рівні можливості» Тетяна Коржик.
У свою чергу голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова подякувала всім учасницям онлайн-тренінгу за зацікавлене обговорення, громадську активність. Уже розпочався процес створення груп «Рівні можливості» в нових місцевих радах. Групу можна створити за наявності не менше п’яти депутатів – і жінки, й чоловіки можуть входити до групи. Простою є й процедура. Група обирає керівника або керівників, секретаря, складає протокол і оголошує про створення групи на сесії.
- Жінки-депутати, котрі працювали в групах «Рівні можливості», вже зарекомендували себе активними громадськими діячками, – вважає Тамара Огородова. – Я впевнена, що і новообраних активних і принципових жінок народ підтримає і від цього буде користь усім. Якщо ініціатива виходитиме від депутатів, то і виконавча влада не зможе залишатися осторонь, стане активнішою. Наш фонд також готовий підтримувати ініціативи жінок-депутатів. Адже паритетна демократія спряє інвестиціям, розвитку всього регіону.
Олександр Дорошенко
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проєкту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування