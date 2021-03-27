П’ять порад, як провести відпустку з користю

Підготуватися до відпустки краще заздалегідь:
- вибрати місце відпочинку;
- купити квитки або тур;
- або скласти цікаву програму відпочинку в своєму регіоні.
Навіть коли вже все готово, залишаються різні дрібні клопоти. Витрачати на них час на не хочеться, тому краще вирішити такі питання завчасно.
Забути про роботу
Точкою відліку початку відпустки вважається відключення від робочого графіку. Необхідно забути про свої професійні обов’язки на увесь час відпустки, бо примари незакінчених справ наздоженуть вас, де б ви не перебували. Мозку потрібен час на те, щоб переключитися в режим відпочинку, і періодичне повернення до думок про роботу заважає цьому природному процесові.
Уникати рутини
Вибивають з колії і рутинні справи. Деякі з них просто неможливо виконати, перебуваючи в іншому місті або країні. Передусім це стосується щомісячних комунальних платежів. Зараз багато банків надають такі послуги, як автоплатіж (за комунальні послуги, капремонт та ін.), що дозволяє не витрачати свій дорогоцінний час і не тримати в голові непотрібну інформацію. Усе геніальне є простим: встановлюється дата, а сума, що підлягає сплаті за послуги, автоматично списується з рахунку незалежно від того, де ви на даний момент перебуваєте:
- за кордоном;
- у горах;
- в лісі;
- на дачі.
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Побачити нове
Єдина ваша задача на час відпустки — це відпочити та набратися сил перед поверненням на робоче місце. Навіть якщо від’їзду зі свого населеного пункту не передбачається, важливо просто розвіятися. Можна відвідати нові місця в своєму місті або поруч з ним; музей, де ви ще не були; зустрітися з друзями, яких давно не бачили; сходити в театр; подивитися цікавий фільм. Важливо отримати нові яскраві враження. Загалом, зміна обстановки та емоційного фону додає сили.
Зайнятись спортом
Повернути легкість тілу та бадьорість духу допомагає спорт. Дотримуючись робочого ритму, складно виділити достатній час на заняття спортом, а у відпустці це якраз можливо, найголовніше — не лінуватися. Фізкультура корисна для здоров’я, тому не так важливо, чим займатися: ходіть на йогу, влаштовуйте пробіжки вранці, перед цим добре виспавшись і не боячись спізнитися. Адже це і цікаво, і корисно.
Знайти друзів
Ніщо так не надихає, як можливість знайти нові знайомства. У відпустці це зробити набагато легше. По-перше, об’єднує саме місце, обстановка, а, по-друге, — усі відпускники знаходяться «на хвилі розслаблення» і не так скуті умовностями. Саме тому не проґавте можливості завести нових друзів. Навіть якщо ви вирушаєте у подорож на самоті — не варто засмучуватися! Адже це чудовий шанс познайомитися з людьми і дізнатися багато цікавих історій.