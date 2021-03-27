Ринок праці Запорізької області

Станом на 26 березня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 20,5 тис. осіб, з них 17,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 26 березня 2021 року – 1633 одиниці (у м. Запоріжжі – 874 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 13 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку березня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 152 громадянина. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 135 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.