У Запоріжжі стартує благодійний проект «НАДАЙ НАДІЮ

У суботу, 27 березня, о 10:00, за адресою вул. Чарівна 26 в рамках проекту «НАДАЙ НАДІЮ» відкривається пункт видачі безкоштовної допомоги багатодітним родинам, матерям одиначкам, людям з обмеженими можливостями, пенсіонерам, ветеранам АТО, інвалідам та малозабезпеченим родинам. Отримати допомогу можна щосереди з 14:00 до 18:00, та кожної суботи – з 10:00 до 14:00.
Усі охочі, хто матиме із собою пакет документів (паспорт, ІНН, документ про соціальний статус ) зможуть отримати одяг, взуття, іграшки та побутові речі.
Запуск проекту став можливий завдяки команді запорізьких волонтерів та партнерам з благодійного інтернет-фонду «НАДАЙ НАДІЮ». Організатори проекту за головну мету вбачають надати допомогу тим, хто її потребує. Аналогів проекту, який започаткували в Запоріжжі нині не існує, адже окрім матеріальної допомоги, проект планує надавати підтримку в навчанні та розвитку, організатори вже готуються взяти участь в організації відпочинку та культурних заходів для тих, хто не може собі це дозволити через життєві обставини.
Анна Комісаренко