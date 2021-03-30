Ґендерній рівності сприятимуть координаційні ради

Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» провів тренінг на тему «Співпраця з громадськістю у впровадженні ґендерної політики в громаді» для представників місцевого самоврядування області. Тренінг викликав велику зацікавленість депутатів місцевих рад, громадських активістів. У ньому взяли участь представники Великобілозерської, Воздвижівської, Олександрівської, Біленьківської, Новоуспенівської, Молочанської, Розівської, Токмацької, Тернуватської, Павлівської, Смирновської, Оріхівської, Широківської, Якимівської та багатьох інших сільських і селищних рад, об’єднаних територіальних громад Запорізької області.
Голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова ознайомила учасників тренінгу з міжнародним і українським законодавством, що стосується ґендерних питань. Без дії буква закону – лише буква. Тому в Україні сформовано основні напрямки державної ґендерної політики, яка передбачає утвердження ґендерної рівності в повсякденному житті, в тому числі рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень, рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов’язків, недопущення дискримінації та насильства за ознакою статі і т.і. Але реалізація цієї політики може здійснитися лише тоді, коли це будуть спільні дії і державної влади, і місцевого самоврядування, і громадськості. Одним із інструментів такої взаємодії є Координаційні ради, які діють у громадах.
Тамара Огородова докладно розповіла учасникам тренінгу про особливості створення таких Координаційних рад, які відіграють дедалі все помітнішу роль у ході децентралізації влади. До їхнього складу включаються представники закладів, установ і організацій, як місцевих, так і державних органів влади, які працюють на території громади і сприяють проведенню в громаді ефективної державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. А це працівники сфер освіти, охорони здоров’я, поліції, ДСНС, військових частин, якщо такі є на території громади, депутатського корпусу, громадських організацій (за згодою) й цільових груп. Залучаються також представники прокуратури й суддівської гілки влади. Дуже важливо, щоб до складу Координаційних рад включались активісти громадськості, а також громадяни з цільових груп, на які спрямована дія Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Як зазначила Тамара Огородова, міжнародні організації послідовно керуються принципом «Нічого для жінок без участі жінок».
- Координаційна рада надає можливості ефективної міжсекторальної співпраці, – підкреслила голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова, – Маються на увазі представники державної влади, місцевого самоврядування, громадськості, органів безпеки. Особливо така співпраця дієва, коли йдеться про делеговані повноваження. Можна розглянути такий приклад. У громаді є багато внутрішньо переміщених осіб, але вони не підписали декларації щодо сімейного лікаря. Тоді громада не отримає достатньої кількості грошей для функціонування поліклініки. У такому випадку і місцева влада, й громадськість можуть провести роз’яснювальну роботу серед переміщених осіб, наприклад, залучивши сільських старост.
З учасниками тренінгу поділилася досвідом Любов Сидоренко, яка, працюючи заступником міського голови міста Рубіжне з Луганської області, вже двічі створювала Координаційні ради – 2014 і 2021 року. І якщо раніше в Координаційних радах не було представників громадських організацій, то тепер їх четверо. Як зазначила Любов Сидоренко, їхні погляди іноді суттєво відрізняються від погляду представників влади на ті ж самі речі. На її думку, до складу Координаційної ради не обов’язково включати саме керівників структурних підрозділів, особливо силових структур. Адже активність часто важить набагато більше, ніж статус.
Серед учасників тренінгу було проведене інтерактивне опитування. 100% учасниць і учасників вважають, що створення Координаційних рад у громадах нашої області дуже важливий механізм в розвитку місцевої демократії та реалізації державної політики щодо рівних прав і можливостей.
Олександр Дорошенко.