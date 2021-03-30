Місцева влада впроваджуватиме ґендерні ініціативи

Представники місцевого самоврядування Запорізької області взяли участь у тренінгу «Робота місцевої влади із впровадження ґендерних ініціатив», що його провів Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє». Тренінг зібрав велику аудиторію. У ньому взяли участь представники Бердянської, Василівської, Вільнянської міських рад, Андріївської, Берестівської, Великобілозерської, Новоолександрівської, Новоуспенівської, Олександрівської, Оріхівської, Павлівської, Пологівської, Токмацької, Чкаловської та багатьох інших об’єднаних територіальних громад нашої області.
- Ґендерна рівність – це не фемінізм, – акцентувала на початку тренінгу голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова. – Адже йдеться про рівні можливості всіх людей незалежно від статі, віку, фізичних можливостей і т.і. Із давніх давен суспільство визначало, чим мають займатися жінка й чоловік. На жінок покладалася турбота про дітей, домашнє господарство, а чоловік мав лише забезпечувати родину матеріально. Але минуле сторіччя докорінно змінило життєві реалії. Дві світові війни, на яких загинула значна частина чоловічого населення, вимагали суттєвого залучення жінок у виробництво. Крім того, завдяки саме феміністкам, яким в історичному контексті треба віддати належне, жінки отримали більше прав на освіту, на роботу в галузях, які раніше були недоступні. З 70-х років минулого сторіччя слово «домогосподарка» ледь не вийшло з ужитку. Зрештою, жінки отримали право голосувати й бути обраними до владних інституцій. Але при цьому ніхто не зняв з них здавна «закріплених» суспільством обов’язків щодо виховання дітей і домашньої роботи. Нинішні процеси демократизації в громадах дають жінкам можливість бути залученими до прийняття управлінських рішень. Законодавство про рівні права навіть вимагає цього, але реальне життя не завжди дає жінці можливість вирватися з замкненого кола, обумовленого суспільними традиціями. Саме тому, крім законодавства, яке вже діє в Україні, потрібні конкретні дії, або ініціативи.
Тамара Огородова докладно розповіла, які саме ґендерні ініціативи показали свою ефективність на практиці в нашій області.
По-перше, це обрання уповноваженої особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі у статусі заступника голови місцевої ради. Адже неможливо уявити собі, що робота просуватиметься сама по собі, без людини, яка її координуватиме. Ця практика була ефективною минулого скликання у громадах Запорізької області та продовжується й зараз.
Серед, ґендерних ініціатив найважливішою є ґендерний бюджетний аналіз. Цей аналіз передбачає визначення того, хто є основними бенефіціарами (користувачами) і стейкхолдерами (зацікавленими) тих чи інших бюджетних витрат. При цьому визначається, чи всі, хто має право, мають і доступ до створюваних благ, чи ефективно витрачаються кошти, чи є ґендерний розрив у користуванні ресурсами жінок і чоловіків, дівчат і хлопців, чи відповідає цей розрив демографічній ситуації.
- Таким чином, ґендерне бюджетування – це підхід, у центрі якого не установи, а люди, – підкреслила Тамара Огородова.
Наступним етапом може стати створення ґендерного портрету громади, який надає можливість максимально конкретизувати поняття «населення», збагативши його зміст надійною інформацією про демографічні показники (народжуваність, смертність, розподіл за віковими групами), громадсько-політичну активність, участь у політиці та прийнятті рішень, стан здоров’я, освіти, економічну діяльність, асоціальну поведінку жінок і чоловіків. Ґендерний портрет формується на основі статистики і сприяє вирішенню проблем у сфері розподілу ресурсів і доходів, прав і обов’язків. Як результат, це дозволяє впливати на поліпшення становища як жінок, так і чоловіків.
Важливою віхою в житті кожної громади може стати прийняття місцевих планів дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», ухваленої 31.10.2000 р. і покликаної захистити жінок, постраждалих від військових конфліктів. Адже впровадження цієї резолюції – це комплексне вирішення проблем жінок. Це і попередження (запобігання сексуальному та ґендерному насильству), і захист (покращення безпеки жінок та дівчат), і участь (сприяння участі жінок у прийнятті рішень), і зменшення наслідків та відновлення – забезпечення рівного розподілу допомоги жінкам та дівчатам. До речі, наявність місцевого плану дій – це завжди бонус для залучення інвестицій у громаду.
І, нарешті, історичною подією для кожної громади може стати долучення місцевої ради до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків. Цю хартію 2004 року розробила Рада Європейських Муніципалітетів і регіонів. Хартія, підтримана Європейською комісією, закликає місцеві та регіональні органи самоврядування взяти на себе зобов’язання використовувати існуючі повноваження і партнерства для досягнення більшої рівності своїх громадян. Кожний орган-підписант також розробляє план дій для досягнення рівності, в якому визначено пріоритети, дії та ресурси. Хартію підписали 1700 європейських міст, серед яких більше 60 – українських. У Запорізькій області до Європейської хартії приєдналися Вільнянськ, Пологи, Токмак, Мелітополь, Василівка, Балки, Широківська, Долинська ОТГ.
Тренінг викликав велику зацікавленість депутатів місцевих рад, працівників органів місцевого самоврядування, громадських активістів.
- Токмацька громада щиро вдячна за цікавий тренінг! – відгукнувся заступник голови Токмацької ОТГ Олександр Чуб, – Чекаємо на пакет документів зі створення координаційної ради та презентації щодо ґендерних ініціатив. Дуже пізнавальна та корисна інформація!
Вдячність за можливість взяти участь у тренінгу висловили також представники Великобілозерської, Пологівської й інших територіальних громад.
Олександр Дорошенко
Інформаційний матеріал підготовлений у рамках проєкту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ завдяки підтримці британського народу через Міністерство закордонних справ, у справах співдружності та розвитку в рамках Фонду розвитку ефективного врядування.