Запорізькі підприємства збільшили сплату податку на прибуток на 18 відсотків

З початку року запорізькі компанії, установи та підприємці направили до державного бюджету 94 мільйони 248 тисяч гривень податку на прибуток. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з минулим роком надходження зросли на 18 відсотків, додатково сплачено майже 15 мільйонів.
Так, суб’єкти господарювання м. Запоріжжя зі своїх прибутків спрямували до скарбниці 60 мільйонів, мелітопольські та веселівські – 12,3 мільйона, бердянські та приморські – 5,7 мільйона, вільнянські та новомиколаївські – 5,3 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 2,7 мільйона, токмацькі та чернігівські – 2,2 мільйона, енергодарські, кам’янсько-дніпровські та великобілозерські – 1,6 мільйона тощо.
Усього в регіоні зареєстровано 878 платників податку на прибуток.
Нагадаємо, базова ставка платежу становить 18 відсотків, за ставками 15, 6 та 20 процентів оподатковуються пасивні доходи, отримані нерезидентами в Україні.
З актуальними роз’ясненнями та консультаціями у сфері оподаткування, зокрема, стосовно податку на прибуток, можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДПС: https://zir.tax.gov.ua/.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області