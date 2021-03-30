Запорізькі платники погасили 53 мільйони гривень податкової заборгованості

За два місяці за рахунок погашення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів надійшло 52 мільйони 700 тисяч гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до державної скарбниці сплачено 22 мільйони 800 тисяч гривень, до місцевих – 29 мільйонів 900 тисяч гривень.
Для ліквідації недоїмки відповідно до вимог Податкового кодексу України фахівці податкової служби застосовували примусові заходи. Так, з рахунків боржників стягнуто 3 мільйони гривень. Від реалізації дебіторської заборгованості до бюджетів залучено 1,2 мільйона, від продажу заставного майна – 450 тисяч. Від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, до скарбниць спрямовано 2,4 мільйона. За результатами звернень до суду винесено 30 рішень на суму 58 мільйонів, з якої на даний час сплачено 4,3 мільйона.
Також з початку року списано безнадійний податковий борг у сумі 202,4 мільйона, у тому числі 164 мільйони – у зв’язку з ліквідацією боржників.
Недоїмку з єдиного внеску скорочено майже на 10 мільйонів, зокрема, через органи Державної виконавчої служби – на 2,1 мільйона.
Нагадаємо, інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, розміщується на сайті Державної податкової служби:
Крім того, перевірити наявність заборгованості можна онлайн – в Електронному кабінеті платника: https://cabinet.tax.gov.ua.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області