Жінка та робота. Консультуємо. Допомагаємо.

Шановні жінки, вибір місця роботи є одним з найважливіших рішень у житті кожної людини. Сьогодні зусилля держави спрямовані на поліпшення становища жінок на ринку праці та їх соціальний захист.
Якщо Ви бажаєте бути успішною, знайти гідну, цікаву роботу відповідно до професійних інтересів та уподобань, Вашим надійним помічником стане державна служба зайнятості.
Фахівці служби зайнятості радо допоможуть Вам за такими напрямками:
- пошук підходящої роботи і сприяння у працевлаштуванні;
- навчання новим професіям, перепідготовка та підвищення кваліфікації згідно з потребами ринку праці на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця, як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві;
- направлення на оплачувані громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру;
- сприяння у започаткуванні власної справи шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
Ви можете також отримати інформаційні, консультаційні та профорієнтаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.
Протягом квітня 2021 року в Запорізькій області триватиме загальнообласна акція «Місячник зайнятості жінок»
За консультацією, допомогою або порадою Ви можете звернутися до будь-якого центру зайнятості.
Телефон «прямої лінії» Запорізького обласного центру зайнятості (061) 236 14 71
Всі послуги надаються державною службою зайнятості безкоштовно !
Додаткову інформацію можна отримати у:
відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47