Олександр Глухов познайомить із «Графікою старого міста»

30 березня 2021 р. о 15-00 у відділі мистецтв Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки ( 6 поверх, хол) відкрилася виставки Олександра Глухова «Графіка старого міста». Виставка триватиме до 24.04. 2021р. Вхід вільний.
Олександр Глухов є членом молодіжної спілки художників України з 2010 року. Працює в техніках масляного живопису, графіка, малюнок. Перша персональна виставка була в 2008 році-«Зелена виставка». Художник ілюстрував книгу О.Виженка «Історія запорізьких козаків для веселих дітлахів». Олександр Глухов представив каталог графічних пейзажів о.Хортиця – «Таємнича Хортиця».