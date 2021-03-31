Наближається літня пора відпусток і тому саме час задуматися про відпочинок на морі. Для тих, хто засмучений через нескінченні складнощі поїздок за кордон останній рік, поспішаємо розповісти про чудове місце на узбережжі Азовського моря – Кирилівку.
Кирилівка – відпочинок по кишені
Пам’ятний відпочинок на узбережжі Азовського моря це не казка, а реальність. Кирилівка розташована в Запорізькій області в максимальній близькості до Азовського моря.
Вагомим фактором на користь вибору Кирилівки є ціна. Відпочинок в цьому селищі – це посильна трата для гаманців українських відпочивальників. Місцеві підприємці пропонують різну комфортність, отже багато можливостей провести відпустку бюджетно, або витратити більше грошей за апартаменти вищого класу.
Інфраструктура селища
Незважаючи на невеликий розмір курорту, в ньому достатньо розвинена інфраструктура для комфортного і незабутнього відпочинку на морі. В першу чергу вирішене питання транспорту. Так, Автобус Харків Кирилівка курсує регулярно і дозволяє безперешкодно дістатися до селища і виїхати з нього. Адже для вдалого відпочинку духе важливо наскільки просто можливо доїхати до місця призначення, без необхідності пересідати з одного маршруту на інший, до того ж з великим багажем речей.
Іншою перевагою Кирилівки є широка мережа пансіонатів, санаторіїв і будинків відпочинку. Кожен відпочиваючий вибирає необхідний для нього рівень комфорту, варіанти харчування та список додаткових послуг.
Крім чистих пляжів, красивого моря відпочиваючих чекають такі розваги, як аквапарк, дельфінарій, екстрим-парк, численні клуби і кафе. Навіть в прохолодну погоду або ввечері після моря, відпочиваючим є чим зайнятися і на що подивитися.
Море і пляжі
Кирилівка – це півострів, який омивається Азовським морем та розташований поруч з лиманами: Утлюцьким і Молочним. Крім того, є ще і коси – Федотова і Пересип. Кожен зі згаданих об’єктів має свої переваги. Так центральна частина селища включає в себе багато інфраструктурних об’єктів. Море тут достатня глибоке, глибина починається поступово. У розпал сезону тут багато людей, що може не сподобатися любителям відпочинку на відлюдді.
На косі Пересип менше розваг, але просторі і затишні пляжі, які користуються попитом у сімей з дітьми. На Федотовій косі проводять свою відпустку ті, хто полюбляє гучні вечірки і пляжні дискотеки.