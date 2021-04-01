Керівницями секторів ювенальної пробації м. Запоріжжя та м. Мелітополь Юлією Рябоконь і Ларисою Солоповою проведено онлайн тренінг «Особливості проведення соціально-виховної роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом». Участь у тренінгу взяли працівники органів пробації області, що відповідальні за організацію роботи з неповнолітніми суб’єктами пробації.
На початку заходу заступник начальника філії Центру пробації в Запорізькій області Ірина Федорець взяла вступне слово та наголосила на важливості проведення таких тренінгів, спрямованих на координацію спільних заходів у роботі з неповнолітніми правопорушниками.
В ході проведення заходу працівників було ознайомлено зі змінами до основних нормативних документів, що регламентують діяльність у сфері ювенальної пробації, розглянуто основні складові оцінки ризиків неповнолітніх засуджених та індивідуального плану роботи, а також проаналізовано основні недоліки, які допускаються працівниками під час складання форм оцінок.
Ефективна робота працівника органу пробації потребує отримання спеціальних знань та навичок щодо проведення оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення, виявлення криміногенних потреб неповнолітнього, формування внутрішньої мотивації підлітків до змін, розуміння гендерних відмінностей неповнолітніх осіб та врахування їх у подальшій роботі.
Довідково: у м. Запоріжжі та Мелітополі функціонують спеціальні центри ювенальної пробації, один з яких створений за моделлю ювенальної пробації Канади. У Запорізькій області у поточному році пройшло по обліку органів пробації 43 неповнолітніх підоблікових. Наразі на обліку в органах області перебуває 29 неповнолітніх, 9 з яких – на обліках в центрах ювенальної пробації.
Юлія Рябоконь, сектор ювенальної пробації м. Запоріжжя
Працівники органів пробації Запорізького регіону обізнані щодо особливостей роботи з неповнолітніми засудженими
Керівницями секторів ювенальної пробації м. Запоріжжя та м. Мелітополь Юлією Рябоконь і Ларисою Солоповою проведено онлайн тренінг «Особливості проведення соціально-виховної роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом». Участь у тренінгу взяли працівники органів пробації області, що відповідальні за організацію роботи з неповнолітніми суб’єктами пробації.