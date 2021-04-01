«Рівність у політиці»:слово-жінкам

31 березня 2021 року проведено онлайн медіа марафон «Рівність у політиці»
Захід організовано Національним Демократичним Інститутом.У заході взяли участь віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, віце-прем’єр міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, народні депутатки Дмитро Микиша, Марія Іонова, Надзвичайні та Поважні Посли Великої Британії та Швеції, депутатки місцевих рад, представниці міжнародних та громадських організацій. Спеціалісти та експертки Запорізького благодійного фонду “Єдність” за майбутнє” теж взяли участь в цьому дуже важливому та актуальному заході.
Чому гендерна рівність у політиці важлива? Міжнародний досвід, презентований на цій секції, надихає, оскільки Велика Британія та Швеція – це країни з високими стандартами рівня життя і які в своїй політиці дотримуються принципів гендерної рівності.
- «Ми проаналізували та дійшли до висновку, що немає жодного політичного напрямку роботи, який не містить гендерні аспекти. Наприклад, в сфері торговельних відносин можна проаналізувати, скільки працює жінок і чоловіків і як можна покращити ситуацію. Немає меж того, де можна впроваджувати гендерні аспекти. Це наскрізна тема. В нашій країні створене агентство з гендерної рівності, яке здійснює консультативно-дорадчу функцію, взаємодіє з представниками різних сфер, наприклад, бізнесу, науки та займається вдосконаленням статистичних даних, яке воно отримує від статистичної агенції. Таким чином ми використовуємо більш вдосконалені статистичні дані, щоб вимірювати досягнення рівності між жінками та чоловіками. Це агентство з гендерної рівності відіграє важливу роль.». Тобіас Тиберг, Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні.
- «З 70-х років ми розпочали розгляд питання рівної оплати праці. Те, що ми маємо зараз, – це результат попередньої багаторічної роботи щодо розширення можливостей для жінок. Гендерна рівність має бути в центрі будь-якої діяльності.». Мелінда Сіммонс, Надзвичайна та Повноважна Посол Великої Британії в Україні
Як вплинули гендерні квоти на представництво жінок у владі на місцевих виборах 2020 року? Це актуальне питання було обговорене на секції «Вибори – 2020: чи стало більше жінок на рівні прийняття рішень?». Зміни до законодавства України позитивно вплинули на представництво жінок у обласних радах. Якщо в 2015 році середній показник жінок-депутаток складав 15%, у 2020 році він склав 28% жінок-депутаток (на місцевих виборах 2020 року обрано 30% жінок-депутаток до Запорізької обласної ради і вперше головою Запорізької обласної ради обрана жінка). Водночас спостерігається тенденція щодо зменшення представництва жінок у сільських та селищних радах. І тепер в Україні в результаті децентралізації – цей показник зменшився з 49,5% до 37%. Жінки-кандидатки, які балотувалися на виборах, відзначали, що в суспільстві існують гендерні стереотипи та упередження, які заважають виборцям об’єктивно сприймати жінок як успішних політикинь. Незважаючи на всі ці перешкоди, на цих місцевих виборах у 2020 році балотувалося більше жінок, ніж у 2015 році, а це означає, що жінки готові долучатися до прийняття рішень у своїх громадах.
У рамках дискусійної секції «Гендерно-орієнтоване врядування – кращі громади для всіх» активно обговорювався гендерно чутливий підхід до врядування та практичний досвід його впровадження. Народний депутат Дмитро Микиша відзначив, що гендерна рівність – це наскрізна тема державної політики і впровадження гендерно орієнтованого бюджетування на місцевому рівні є дуже важливим: «Зараз обговорюються і розглядаються зміни до законодавства України та Бюджетного кодексу України». Учасниця медіа-марафону, голова правління Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» Тамара Огородова, яка є експерткою з гендерно орієнтованого бюджетування, прокоментувала цей виступ та поставила питання народному депутату Дмитру Микиші: «Зміни до законодавства щодо впровадження гендерної рівності – це дуже важливо. Але якщо планується внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування» стосовно впровадження гендерної політики на місцевому рівні, то чи планується внесення змін до законодавства щодо фінансування місцевому самоврядуванню цих делегованих повноважень?». У цій секції виступ секретаря Мереф’янської міської ради Тетяни Дядченко і досвід громади дуже вразив усіх учасників і учасниць онлайн-марафону. Наскрізна гендерна політика у всіх сферах життя, врахування гендерних аспектів при затвердженні бюджетів, розробці програм показує, що впровадження гендерної політики та місцевому рівні можливо і при існуючому законодавстві, бо в багатьох законах прописані рекомендації місцевому самоврядуванню впроваджувати гендерну політику та доєднуватися до виконання державних програм з формування гендерно толерантного суспільства.
Як зображаються жінки-політикині в медіа і чи це відповідає дійності? Інститут масової інформації провів дослідження українських онлайн-видань і телеканалів у лютому 2021 року щодо гендерних аспектів у ЗМІ. Оксана Романюк, виконавча директорка презентувала результати дослідження на четвертій секції заходу. Згідно даних, в українських онлайн-медіа серед експертів жінок лише 21%, найчастіше експертки коментували питання політики, здоров’я та міжнародну тему. Серед героїнь журналістських матеріалів жінок лише 31% – переважно у сфері шоу-бізнесу та суспільних подій, а також у політиці.
Дотримання гендерного балансу в підготовці матеріалів показало, що 33% журналістів вже дотримуються такого балансу в матеріалах, але в той же час 41% журналістів відзначають, що дотримання гендерного балансу ускладнить їх роботу.
Використання фемінітивів журналістами показало досить високий відсоток – вже 63% журналістів постійно використовують фемінітиви і це важливо, оскільки це підвищує видимість жінок у різних професіях. Дослідження показало, що лише 9% опитаних журналістів виступають проти самої ідеї гендерної рівності.
Все ще стереотипно сприймають політики 8 Березня. Міжнародний день боротьби за права жінок в постах на регіональному рівні відмітили 26,6%, на національному рівні ця цифра навіть менша – 20,7 постів. Про «свято весни» писали у 31,1% постів, «справжню жіночність» 26,9% постів.
На форумі було наголошено, що в Україні за результатами місцевих виборів відбулося покращення ситуації з гендерною рівністю у політиці, однак цю важливу роботу потрібно посилювати та продовжувати, оскільки ще існують виклики, які заважають впровадженню рівних прав і можливостей жінок і чоловіків для ефективного розвитку нашої країни.
Зокрема, в Запорізькій області в рамках реалізації проєкту «Підвищення видимості жінок у політиці та боротьба з гендерними стереотипами у національній та місцевій політиці України», а також проєктів «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам» протягом п’яти років активно створювалися і працювали 24 міжфракційні депутатські групи «Рівні можливості». І як результат ми сьогодні маємо успіх у впровадженні гендерної політики – долучення до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, збільшення жінок у владі за результатами місцевих виборів 2020 року на всіх рівнях – у обласній, районних, міських радах, затвердження уповноважених осіб з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
Дуже приємно відмітити, що вперше в Україні така особа була затверджена у м. Вільнянськ. Уповноваженою особою з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків був затверджений заступник міського голови м. Вільнянськ Віктор Плахотя. І що радує, що цю гендерну ініціативу започаткувала жінка – міський голова м. Вільнянськ Наталія Мусієнко.
Протягом останніх трьох років було затверджено 21 уповноважену особу з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у місцевих громадах Запорізької області. На сьогодні в Україні інститут уповноважених осіб на місцевому рівні активно розвивається і набуває впровадження. І ці зміни на місцях впливають і на зміни в законодавстві, зокрема, мова на сьогоднішньому медіа-форумі йшла про зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування» і внесення до цього Закону норми щодо впровадження інституту уповноважених осіб із гендерних питань на місцевому рівні. І це показує, як важливо впроваджувати гендерну політику на місцевому рівні, бо позитивні зміни починаються з кожного з нас.
Інформаційний матеріал підготовлений в рамках проєкту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ завдяки підтримці британського народу через Міністерство закордонних справ, у справах співдружності та розвитку в рамках Фонду розвитку ефективного врядування.