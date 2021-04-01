За використання надр запорізькі компанії сплатили 288 мільйонів

З початку року від запорізьких підприємств до бюджетів усіх рівнів надійшло 288 мільйонів 400 тисяч гривень рентної плати за користування надрами. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплата збільшилася на 214 мільйонів.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, до державного бюджету спрямовано 202 мільйони гривень рентної плати, до місцевих скарбниць – 86 мільйонів гривень.
Більшу частину надходжень забезпечили василівські і михайлівські суб’єкти господарювання – 269 мільйонів. Компанії і підприємці м. Запоріжжя спрямували до бюджетів понад 9 мільйонів, токмацькі та чернігівські – 2,5 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 2,4 мільйона, бердянські та приморські – 1,2 мільйона, Запорізького району – 1,4 мільйона.
Станом на початок березня в Запорізькій області нараховувалось 585 платників рентної плати за користування надрами.
Зазначимо, платниками рентної плати за користування надрами у цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичні та фізичні особи-суб’єкти господарювання, які використовують ділянки надр для зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів, витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання вино продукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області