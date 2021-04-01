Запорізькі податківці викрили схему заниження податків при виконанні ремонтних робіт за державні кошти

Співробітники податкової служби області у тісній співпраці з фахівцями Головного управління ДФС у Запорізькій області викрили схему заниження податків при виконанні ремонтних робіт.
За результатами проведених заходів виявлено підприємство, яке стало переможцем тендерних торгів з виконання ремонтних робіт автомобільних доріг Запорізької області за державні кошти. У свою чергу, компанія залучила до виконання робіт субпідрядника, у якого відсутні трудові ресурси і виробничі потужності, а директор згідно з наданими поясненнями взагалі не мав відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності.
У результаті проведеної схеми до бюджету не сплачено понад 7 мільйонів гривень податків.
За даними матеріалами правоохоронними органами міста Києва відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Наразі тривають слідчі дії.
Головне управління ДПС у Запорізькій області