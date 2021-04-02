6840 запоріжців отримали електронні ключі у податковій службі

У першому кварталі за електронними ключами до податкової служби регіону звернулись 6840 платників. Спеціалісти підрозділів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС видали запоріжцям 16234 кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, процедура отримання електронних ключів безкоштовна і потребує мінімальний пакет документів, а вже зареєстровані користувачі мають можливість самостійно в режимі онлайн повторно формувати сертифікати. Дистанційний сервіс доступний за лінком: http://acskidd.gov.ua/manage-certificates.
Для надання ЕДП користувачу необхідно ознайомитись з Регламентом та умовами Договору, а також попередньо записатися до відповідного пункту обслуговування. Режим роботи підрозділів та контактна інформація розміщені за посиланням: https://acskidd.gov.ua/contacts.
Докладно про отримання електронних довірчих послуг, у тому числі для програмних реєстраторів розрахункових операцій: https://acskidd.gov.ua/etrusted-services.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області