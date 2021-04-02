Е-сервісами податкової користуються 70 тисяч запоріжців

Лише у минулому році кількість запоріжців, які обрали дистанційний формат взаємодії з податковою службою, збільшилась вдвічі. На сьогодні електронними сервісами активно користуються 70 тисяч платників податків регіону. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, який наголосив, що на сьогодні більшість податкових послуг вже переведені в онлайн-формат. При цьому загальна кількість адміністративних послуг упродовж 2020 року збільшилась з 96 до 126.
Переважу частину сервісів представники бізнесу і мешканці регіону отримують в Електронному кабінеті платника. Він, зокрема, надає можливість листуватися з органами ДПС, подавати і вести звітність, отримувати довідки і витяги, інформацію з реєстрів, підключати програмні РРО та багато іншого. Також за допомогою Е-кабінету 130 запорізьких суб’єктів господарювання вже зареєстрували для себе нову послугу – єдиний рахунок для сплати податків.
Крім того, нещодавно запроваджений електронний сервіс “InfoTAX” забезпечує платників 20 сервісами. Для приєднання до “InfoTAX” достатньо мати у смартфоні, ноутбуці чи у комп’ютері додатки Viber або Telegram та доступ до Електронного кабінету.
Для користування державними Е-послугами запоріжці можуть безкоштовно отримати у податковій електронні ключі. У середньому, кожного місяця спеціалісти служби надають електронні довірчі послуги двом тисячам запорізьких платників.
У період карантинних обмежень радимо утриматися від зайвого відвідування установ та пропонуємо корисні посилання для онлайн-взаємодії:
- https://tax.gov.ua (вебпортал ДПС України);
- https://www.facebook.com/TaxUkraine (сторінка ДПС України у Фейсбуці);
- https://zp.tax.gov.ua (субсайт Головного управління ДПС у Запорізькій області);
- https://www.facebook.com/tax.zaporizhzhya (сторінка ГУ ДПС у Запорізькій області у Фейсбуці);
- https://cabinet.tax.gov.ua (Електронний кабінет платника);
- http://acskidd.gov.ua (Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг ІДД ДПС);
- https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy (програмне забезпечення для ПРРО);
- https://zir.tax.gov.ua (Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс ДПС).
Головне управління ДПС у Запорізькій області