Професійне навчання на замовлення роботодавця – ефективність, перевірена часом

Ваше підприємство шукає фахівця, а кваліфікація претендентів на роботу не відповідає вимогам? Рішення є: служба зайнятості пропонує професійне навчання на замовлення роботодавця.
Як це працює?
Роботодавець має можливість:
– подати до центру зайнятості замовлення на підбір та професійне навчання безробітних за професіями, потрібними саме для його підприємства;
– брати безпосередню участь у визначенні змісту навчання, погодженні робочих навчальних планів і навчальних програм;
– надати робоче місце на своєму підприємстві для проходження виробничого навчання, практики та стажування безробітних.
Це, безсумнівно, надасть можливість претендентам на вакансію удосконалити свої знання, практичні уміння й навички.
Ефективність та результативність такого навчання гарантована, адже воно передбачає врахування особливостей та специфіки саме вашого виробництва, а весь навчальний процес супроводжують досвідчені наставники-практики.
Детальніша інформація – у будь-якому центрі зайнятості, зручному для вашого відвідування.
Додаткову інформацію можна отримати у:відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47