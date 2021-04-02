Професійне навчання на замовлення роботодавця – ефективність, перевірена часом

Професійне навчання на замовлення роботодавця - ефективність, перевірена часом

Ваше підприємство шукає фахівця, а кваліфікація претендентів на роботу не відповідає вимогам? Рішення є: служба зайнятості пропонує професійне навчання на замовлення роботодавця.

Як це працює?

Роботодавець має можливість:

– подати до центру зайнятості замовлення на підбір та професійне навчання безробітних за професіями, потрібними саме для його підприємства;

– брати безпосередню участь у визначенні  змісту навчання, погодженні робочих навчальних планів і навчальних програм;

– надати робоче місце  на своєму підприємстві для проходження виробничого навчання, практики та стажування безробітних.

Це, безсумнівно, надасть можливість претендентам на вакансію удосконалити свої знання, практичні уміння й навички.

Ефективність та результативність такого навчання гарантована, адже  воно передбачає врахування особливостей та специфіки саме вашого виробництва, а весь навчальний процес супроводжують  досвідчені наставники-практики.

Детальніша інформація – у будь-якому центрі зайнятості, зручному для вашого відвідування.

Додаткову інформацію можна отримати у:відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47

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