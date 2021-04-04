Ринок праці Запорізької області

Станом на 01 квітня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 19,7 тис. осіб, з них 16,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 01 квітня 2021 року – 2346 одиниць (у м. Запоріжжі – 926 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітні особи).
У березні 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 143 громадянина. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 137 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.