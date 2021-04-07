На вакансії з якою заробітною платою можуть розраховувати безробітні у центрі зайнятості?

Наразі ринок праці доволі мобільний. Попит роботодавців залежить від економічної ситуації в країні в цілому, від розвитку окремо взятого підприємства, від сезонності та ще багатьох факторів. Але все частіше роботодавець шукає «універсального» робітника, здатного виконувати декілька функцій, здатного навчатись та готового до змін. І чим більше працівник має професійних навичок, тим більшу заробітну плату готовий надати роботодавець.
В базі актуальних вакансій, які роботодавці надали до служби зайнятості Запорізької області станом на 06 квітня 2021р. налічується 704 вакансії, серед яких є вакансії з заробітною платою біля 20 тис. гривень. І це не керівні посади.
Так, інженеру пропонують 29,8 тис грн., водію автотранспортних засобів – 20тис., електрослюсарю (слюсарю) черговому та з ремонту устаткування – 20 тис., маляру 18,4 тис., вчителю закладу загальної середньої освіти пропонують 17,6 тис., машиністу крана автомобільного – 17 тис. грн. Ознайомитись з актуальними вакансіями Ви завжди можете на офіційному Веб сайті служби зайнятості zap.dcz.gov.ua.
Для людей з інвалідністю також знайдеться достойна робота. Підприємства шукають фрезерувальника та токаря із заробітною платою 13 тис грн., електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування (12,4 тис. грн.), начальника відділу кадрів(12 тис. грн.). та бухгалтера (12 тис. грн.).
Вже стабільно останнім часом спостерігається неабияка зацікавленість роботодавців у кваліфікованих робітниках. Працедавцям потрібні: тракторист-машиніст сільгоспвиробництва, водії, продавці, кухарі,охоронники, слюсарі, електрогазозварники, медсестри та інші представники робочих професій. Роботодавці також шукають бухгалтерів, економістів та менеджерів з відповідним досвідом роботи.
«Водночас, хочеться зауважити, що в Запорізькій області наразі середня тривалість «життя» (укомплектування) вакансії складає 9 днів. Тож, для тих хто шукає роботу з гідною заробітною платою нагадуємо, що треба бути активними на ринку праці. Звернувшись до будь-якого центру зайнятості області або скористатись послугою «Підбір роботи он-лайн» у соціальній мережі Фейсбук, Ви завжди можете розраховувати отримати інформацію про актуальні пропозиції роботодавців», – інформує директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47