У першому кварталі запорізькі роботодавці сплатили до пенсійного і соціальних фондів майже 2,5 мільярда гривень

У січні-березні суб’єкти господарювання регіону сплатили 2 мільярди 465 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з аналогічним періодом минулого року роботодавці збільшили відрахування на 377 мільйонів гривень або на 18 відсотків.
Лише у березні запорізькі підприємства і підприємці спрямували до пенсійного та соціальних фондів 861 мільйон гривень єдиного внеску, що на 167 мільйонів більше, ніж торік.
Усього у Запорізькій області станом на початок березня зареєстровано 170 тисяч платників єдиного внеску, серед яких 53 тисячі суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 117 тисяч фізичних осіб.
Нагадаємо, з 1 квітня платники податків мають подавати об’єднану звітність з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розрахунок направляється щокварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.
Форма та Порядок заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 “Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року №111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 року № 773).
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Головне управління ДПС у Запорізькій області