Запоріжці поповнили державний бюджет на 2,8 мільярда гривень

У першому кварталі запорізькі платники податків спрямували до державного бюджету 2 мільярди 824 мільйони гривень. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, сплачена сума на 835 мільйонів гривень або на 42 відсотки перевищила минулорічну.
Так, запорізькі компанії і підприємці направили до скарбниці 1 мільярд 177 мільйонів гривень податку на додану вартість. Це на 263,6 мільйона або на 29 відсотків більше даних січня-березня 2020 року.
Роботодавці регіону перерахували до бюджету 723 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб, зростання до аналогічного показника минулого року склало 238 мільйонів або 49 відсотків.
З доходів підприємств, установ і організацій надійшло 374 мільйони гривень податку на прибуток, що на 95 мільйонів або на 34 відсотки більше, ніж торік.
З початку року суб’єкти господарювання забезпечили до бюджету 202 мільйони гривень рентної плати за користування надрами. У порівнянні з попереднім роком надходження збільшилися на 150,5 мільйона.
Також до скарбниці сплачено 183 мільйони гривень військового збору, 83,6 мільйона гривень екологічного податку, 31,4 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання води тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області