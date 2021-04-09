Ринок праці Запорізької області

Станом на 09 квітня 2021 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,6 тис. осіб, з них 15,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 09 квітня 2021 року – 1590 одиниць (у м. Запоріжжі – 965 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 12 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітні особи).
З початку квітня 2021 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 191 громадянин. За сприяння служби зайнятості щоденно працевлаштовано 273 безробітні особи, які перебували на обліку.