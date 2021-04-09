Скарбниці запорізьких громад отримали понад три мільярди гривень

У першому кварталі до місцевих бюджетів регіону надійшло 3 мільярди 343 мільйони гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року скарбниці запорізьких громад отримали на 1 мільярд 88 мільйонів гривень або на 48 відсотків більше. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
Найбільші доходи бюджетів сформувала сплата податку на доходи фізичних осіб – 2 мільярди 170 мільйонів, це на 715,6 мільйона або на 49 відсотків більше, ніж торік.
Представники малого і середнього бізнесу спрямували 417 мільйонів гривень єдиного податку. Рівень надходжень січня-березня 2020 року перевищено майже на 55 мільйонів або на 15 відсотків. Зокрема, від фізичних осіб-підприємців скарбниці отримали 302,6 мільйона, від суб’єктів господарювання-юридичних осіб – 53,4 мільйона, від сільськогосподарських товаровиробників – 61 мільйон.
За користування і оренду землі перераховано 394,2 мільйона гривень плати за землю, що на 162,6 мільйона більше, ніж у першому кварталі минулого року. Так, від юридичних осіб надійшло 365,8 мільйона, від фізичних осіб – 28,4 мільйона.
Продавці підакцизної продукції направили до бюджетів громад 71,2 мільйона гривень акцизного податку, збільшивши відрахування до показників трьох місяців попереднього року на 31,3 мільйона.
Крім того, компанії і підприємці забезпечили 87 мільйонів гривень рентної плати за користування надрами, 59,6 мільйона гривень податку на прибуток, 55,6 мільйона гривень екологічного податку, 31,4 мільйона гривень рентної плати за спеціальне використання води тощо.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області