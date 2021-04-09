У телефонах та месенджерах: аферисти не полишають спроб легкої наживи на запорізьких підприємцях

На Запоріжжі знову фіксуються випадки шахрайських дій. Цього разу невстановлені особи телефонували підприємцям та від імені начальника податкової служби регіону Романа Афонова пропонували перерахувати певну суму коштів.
Будьте уважними – аферисти можуть використовувати як звичайний телефонний дзвінок, так і повідомлення у месенджері.
Застерігаємо в жодному разі не переказувати кошти, а про випадки дій зловмисників радимо негайно повідомляти правоохоронні органи.
Головне управління ДПС у Запорізькій області