З прибутків запорізьких компаній місцеві скарбниці отримали майже 60 мільйонів

У першому кварталі до місцевих бюджетів регіону надійшло 59 мільйонів 597 тисяч гривень податку на прибуток. Сплачена сума на 9 мільйонів 230 тисяч або на 18 відсотків перевищила минулорічну.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, лише у березні підприємства, організації та підприємці перерахували до скарбниць майже 45 мільйонів гривень податку на прибуток.
Найбільші платежі у січні-березні забезпечили суб’єкти м. Запоріжжя – 43,4 мільйона, мелітопольські та веселівські – 5,6 мільйона, бердянські та приморські – 3,4 мільйона, вільнянські, новомиколаївські – 1,2 мільйона, пологівські, більмацькі та розівські – 1,2 мільйона тощо.
Усього в області нараховується близько 900 платників податку на прибуток.
Нагадаємо, податок нараховується платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами. Базова ставка становить 18 відсотків.
Відповідно до пункту 57.1 статті 51 Податкового кодексу України платник податків має самостійно сплатити податкове зобов’язання упродовж 10 календарних днів після поданої декларації.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області