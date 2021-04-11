З банківських вкладів запоріжців бюджет отримав 11 мільйонів гривень

З початку року з нарахованих процентів запорізьких вкладників до бюджету надійшло 11 мільйонів 537 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у березні фінансові установи перерахували до державної скарбниці 3,5 мільйона.
Більшу частину надходжень у січні-березні забезпечили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – 11 мільйонів 428 тисяч.
Нагадаємо, банки та інші фінансові установи відповідно до норм Податкового кодексу України повинні сплачувати з процентів депозитних вкладів податок на доходи фізичних осіб. Його ставка складає 18 відсотків.
Відповідно до ст. 170.4. Податкового кодексу України інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників не передаються до контролюючого органу.
У квітні останній день сплати ПДФО від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді процентів на поточний або депозитний банківський рахунок, а також на вклади члена кредитної спілки спливає 30 числа.
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Головне управління ДПС у Запорізькій області