Який автокондиціонер вибрати

Необхідна умова комфортної їзди
У літню пору, особливо під час довгого стояння в пробках, стане в пригоді автомобільний кондиціонер. Своєчасний ремонт і дозаправка кондіционера авто забезпечить вам комфортну їзду навіть в найбільшу спеку.
У продажу зустрічаються автокондиціонери двох видів:
- механічні;
- електричні.
Кожен з них має свої переваги та недоліки.
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Механічні автомобільні кондиціонери
Механічні автомобільні кондиціонери краще встановлювати в легкові автомобілі, оскільки вони мають такі характеристики, як:
- надзвичайно компактні розміри;
- висока потужність охолодження.
Компресор кондиціонера бере привід безпосередньо від колінчастого валу двигуна, що трохи знижує потужність ДВЗ при сильній спеці. І витрата палива підвищується досить відчутно (до 20–30%), але при цьому водій отримує прохолодний салон з очищеним повітрям, оскільки кондиціонери оснащені додатковими салонними фільтрами, здатними затримувати практично все: від краплин мазуту до пилку рослин…
Автомобільні механічні кондиціонери для дроселювання використовують фреон марки R134a, який чудово себе зарекомендував, оскільки має як високу холодильну потужність, так і нульовий вплив на озоновий шар Землі. Варто заправити систему вищевказаним фреоном, як кондиціонер, навіть не невеликих оборотах ДВЗ, зможе розвивати високу потужність. Єдиний недолік даного вибору — кондиціонер не зможе працювати при вимкненому двигуні.
Електричні автомобільні кондиціонери
Електричний автомобільний кондиціонер встановлюється прямо на дах автобуса або мікроавтобуса. Він оснащений потужним і компактним компресором, здатним з легкістю здійснювати дроселювання фреону навіть для об’ємного салону туристичного автобуса.
Перевага електричного кондиціонеру полягає також в тому, що він може працювати не тільки від прикурювача, але і від однофазної мережі в 220 В. Потрібно лише знайти поруч розетку з вищевказаною напругою, підключити кондиціонер і можна насолоджуватися прохолодним повітрям. Собівартість отримання холоду в останньому випадку виявиться мінімальною, тому що не доведеться витрачати паливо, призначене для ємного бензинового або дизельного двигуна. Більш того, електричні кондиціонери мають вкрай низьку гучність. Достатньо буде перевести всю систему в нічний режим, як кондиціонер працюватиме усю ніч, забезпечуючи необхідний комфорт всім сплячим пасажирам.