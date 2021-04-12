12 квітня розпочав роботу Contact-центр Запорізької обласної служби зайнятості, створений за фінансової підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру.
Метою Центру є підтримка та інформування клієнтів у питаннях зайнятості.
Фахівці надаватимуть консультації та роз’яснення щодо послуг Державної служби зайнятості, електронних сервісів та інших питань.
Contaсt -центр працює за п’ятиденним робочим тижнем. Дзвінки приймаються за безкоштовним номером 0-800-33-67-28 з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, з перервою з 12.00 до 12.45 год. Субота та неділя – вихідні дні.
Додаткову інформацію можна отримати у:відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47